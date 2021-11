35.000 Menschen protestieren in Wien gegen Lockdown - viele ohne Maske, Attacken auf Polizei

Die Inzidenz in Österreich liegt bei über 1000, das Gesundheitssystem ist vor dem Kollaps. Trotzdem gibt es einer Corona-Demo in Wien Auflagen-Verstöße.

20.11.2021 | Stand: 16:06 Uhr

An den Wiener Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Österreich haben nach neuen behördlichen Schätzungen rund 30.000 Menschen teilgenommen. Ein großer Protestzug legte am Samstagnachmittag weite Teile des Verkehrs in der Wiener Innenstadt lahm. "Die Stimmung ist aufgeheizt", sagte ein Polizeisprecher. Es sei zu mehreren Festnahmen gekommen. Einige Teilnehmer warfen nach Beobachtungen von Medien Flaschen auf die Polizisten.

Corona-Demo in Wien: Polizei mit 1300 Beamten im Einsatz

Die Teilnehmer kritisierten den am Montag in Kraft tretenden Lockdown sowie die ab 2022 geltende Corona-Impflicht als Zwangsmaßnahmen. Immer wieder wurde "Freiheit" skandiert. Viele Demonstranten trugen keine FFP2-Masken und verstießen damit gegen die Auflagen. Zahlreiche Teilnehmer trugen überhaupt keinen Mundschutz. Die Polizei war mit 1300 Beamten im Einsatz.

Zu den Protesten hatte unter anderem die rechte FPÖ aufgerufen. Deren selbst an Corona erkrankter Chef Herbert Kickl meldete sich mit einer Videobotschaft zu Wort. Darin rief er zu einem möglichst breiten Widerstand auf. Schon zuvor hatte er die Strategie der Regierung scharf kritisiert und von einer "Diktatur" in Österreich gesprochen. Kickl gilt als Impfgegner und empfahl stattdessen ein Entwurmungsmittel gegen Covid-19. Daraufhin gab es in Österreich mehrere Vergiftungsfälle.

Heftige vierte Corona-Welle in Österreich: Ab Montag gilt ein Lockdown

Die österreichische Regierung hatte wegen der massiven vierten Corona-Welle einen Lockdown für alle ab Montag angekündigt. Während die Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte und Genesene am 13. Dezember enden sollen, ist der Lockdown für Ungeimpfte unbefristet. Außerdem wird Österreich als erstes Land in der EU im Februar 2022 eine Corona-Impfpflicht einführen.

