Absturz im Wettersteingebirge in Tirol: Pilot eines Segelflugzeugs stirbt

Unfall in Österreich

Segelflugzeug stürzt in Tirol ab: Pilot kommt ums Leben

Ein Mann ist am Dienstag beim Absturz eines Segelflugzeugs in Tirol ums Leben gekommen. Das Unglück geschah im Wettersteingebirge.
Von David Specht
    Ein Segelflieger ist in Tirol im Wettersteingebirge abgestürzt.
    Foto: Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

    Ein Mann ist beim Absturz eines Segelfliegers in Tirol ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit.

    Bei dem Toten handelt es sich demnach um den Pilot des Segelfliegers. Dieser war am Dienstag gegen 13:45 Uhr im Wettersteingebirge, im Bereich unterhalb des Wanderwegs zur Gehrenspitze, abgestürzt. Ein Wanderer, der den Absturz beobachtete, setzte die Rettungskette in Gang. Für den Piloten kam jedoch jede Hilfe zu spät.

    Ermittlungen zum Unfallhergang nach Absturz eines Segelfliegers in Tirol

    Der Mann war nach bisherigen Erkenntnissen der österreichischen Polizei deutscher Staatsangehörigen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen für Luftfahrtunfallanalyse durchgeführt.

