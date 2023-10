Isabell Polak: Erst Allgäuer Landpolizistin in der ARD, jetzt Rolle beim ZDF-Bergdoktor

Emotional geht zu beim ZDF-Bergdoktor. Und wieder wurden neue Gesichter für Staffel 17 bei den Dreharbeiten entdeckt. Das ist bisher bekannt.

20.10.2023 | Stand: 10:35 Uhr

Anfang September war es offiziell: Jördis Richter spielt mit in der 17. Staffel der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor". Via Instagram wurde auf dem offiziellen Bergdoktor-Account das Foto einer Film-Familie mit diesem Text veröffentlicht: "Leude. Wir haben neue Kollegen. Und schaut mal, was für welche. Max von Pufendorf und Jördis Richter und Levi Wolter. Herzlich willkommen", hieß es dort.

Jördis Richter für Bergdoktor-Dreh zum ersten Mal in Tirol

Mittlerweile sind die drei mit den Aufnahmen fast fertig. Auch wenn die Dreharbeiten zur neuen Staffel vom Bergdoktor noch bis Dezember in der Region Wilder Kaiser laufen. Bei einem dieser künftigen Drehtermine ist auch Jördis Richter noch einmal vor Ort in Ellmau und Umgebung. Dank der Rolle beim Bergdoktor ist die 37-Jährige zum ersten Mal in Tirol. Jördis Richter spielt beim Bergdoktor in Folge 6 der Staffel 17, die im Januar 2024 ins ZDF kommt. Sie spielt dort an der Seite von Max von Pufendorf (47) und dem jungen Levi Wolter.

Den TV-Zuschauern in Deutschland ist Jördis Richter, die auf Island in der Hauptstadt Reykjavik lebt, seit Jahren ein Begriff. In der Reihe "Kommissarin Lucas" spielte die 37-Jährige die Rolle der "Judith Marlow". Eine Hauptrolle hatte die Berlinerin 2020 in der ZDF-Reihe Rosamunde Pilcher in der Folge "Wie verhext".

Einer der schwersten Fälle für den ZDF-Bergdoktor

Jördis Richter erzählte auf dem Instagram-Account von Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl ein wenig von den Dreharbeiten und über ihre Rolle in Staffel 17: "Es ist super spannend und sehr modern. Auch vom Thema. Und mutig vor allem. Es war sehr emotional. Ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Zeit nur geweint. Das war nicht ohne.“

Einmal im legendären grünen Bergdoktor-Auto so richtig in Fahrt, berichtete Jördis Richter mit einem Augenzwinkern aus dem Familienleben. Der Bergdoktor sei "die Lieblingsserie von meiner Mama. Die ist gerade so stolz." Außerdem sei ihre Mutter Hans Sigls größter Fan.

Hans Sigl selbst betonte in dieser "Carshow-Folge" seines Instagram-Auftritts, dass in Episode sechs "einer der schwersten Fälle in dieser Staffel" auf die TV-Zuschauerinnen und Zuschauer warten würde.

Laura Lippmann von GZSZ zum Bergdoktor

Und es gibt weitere neue Schauspielerinnen am Set in Ellmau in Tirol. Im Oktober bei den Dreharbeiten gesichtet wurden jetzt Laura Lippmann und Florian Sumerauer. Sie spielen in einer Folge der neuen Bergdoktor-Staffel ein Ehepaar. Bestätigt wurde laut TV Movie, dass Laura Lippmann aus der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) ausgestiegen ist.

Serien-Ehepartner Florian Sumerauer ist regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen. Der gebürtige Österreicher drehte in 2023 zum Beispiel für die vierte Staffel der ZDF-Serie Dr. Ballouz, die SOKO Wismar sowie die ARD-Serien WAPO Berlin und In aller Freundschaft. „Schön, euch am Set zu haben“, schrieb Hans Sigl zu seinem Instagram-Post mit Laura Lippmann und Florian Sumerauer.

Isabell Polak an der Seite von Leo Reisinger in Staffel 17 vom Bergdoktor

Leo Reisinger und Isabell Polak sind ebenfalls in der kommenden neuen Staffel beim Bergdoktor in einer Folge zu sehen. Aktuell sind die beiden bei den Dreharbeiten in Tirol.

Isabell Polak war Hauptdarstellerin der Fernsehserie Böse Mädchen auf RTL (2007 bis 2013). Die 42-Jährige ist im Allgäu keine Unbekannte. In der TV-Komödie "Mein Vater, der Esel und ich" spielte Isabell Polak die alleinerziehende Allgäuer Landpolizistin Tinka. Gedreht wurde der Film unter anderem in Immenstadt-Zaumberg, Wertach, Kempten und Umgebung.

Leo Reisinger spielt auch in einer Folge der 17. Staffel beim ZDF-Bergdoktor. Zu sehen ist er an der Seite von Isabell Polak Anfang 2024. Bild: IMAGO / Sven Simon (Archiv)

Leo Reisinger wuchs in Otterfing im Landkreis Miesbach auf. Der deutsche Schauspieler wurde vor allem durch die ARD-Reihe "Toni, männlich, Hebamme" einem größeren TV-Publikum bekannt.

"Sturm-der-Liebe-Star" Jennnifer Siemann macht auch mit beim Bergdoktor

Ebenfalls eine begehrte Rolle beim Bergdoktor ergattert hatte "Sturm-der-Liebe"-Star Jennnifer Siemann. Die 32-Jährige spielt die Rolle der "Hanne" in der Episode "Glück". Siemann gibt außerdem in dem Ralph-Siegel-Musical "Ein bisschen Frieden - Sommer of Love" im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen die Rolle der "Nina Bauer".