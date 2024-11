Wanderer aus Deutschland stirbt bei Absturz in Vorarlberg

Wie die Polizei in Vorarlberg mitteilt geschah der tödliche Alpinunfall am Sonntag im Bereich des Bartellswasserfalls bei Bludenz. Ein bergerfahrenes Ehepaar aus Baden-Württemberg unternahm zusammen mit ihrem Hund eine Wanderung. Diese sollte sie von Bludenz/Hinterplärsch über den Brazer Höhenweg zur Elsalpe und dann wiederum zum Ausgangspunkt führen.

Bleischkopf/Vorarlberg: Mann stürzt 150 Meter tief über Felsen ab

Über einen steilen Steig erreichten das Paar gegen Mittag den sogenannten Bleischkopf (1350 Meter). Den Gipfel wollten sie östlich über eine steile Graslichtung auf einem Zickzackweg umgehen. Der vorausgehende Mann verlor an einer exponierten Stelle im oberen Bereich des Bleischkopfs den Halt und stürzte über steiles, teils felsdurchsetztes Gelände etwa 150 Meter weit ab.

Trotz sofortiger Hilfe seiner Ehefrau und der Crew des Rettungshubschraubers Christopherus 8, verstarb der Mann an der Unfallstelle. Warum der Verunglückte seinen Halt verloren hatte, ist noch nicht bekannt.

