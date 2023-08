Maskierte wollen in Haus eindringen und feuern auf Türe

Nach der Schussabgabe an der Tür eines Mehrfamilienhauses in Bregenz fahndet die Polizei mit Hochdruck nach drei Männern. Was bisher bekannt ist.

27.08.2023 | Stand: 14:40 Uhr

Laut der Polizei in Vorarlberg hatten drei Maskierte am Sonntagmorgen gegen 6 uhr versucht, in ein Mehrfamilienhaus in Bregenz einzudringen. Dabei feuerten sie laut den Beamten ein bis zwei Schüsse auf die Haustüre ab und beschädigten diese dabei.

Schüsse in Bregenz: Männer flüchten mit Fahrzeug, Fahndung läuft

Die drei Männer schafften es aber nicht, in das Haus vorzudringen. Sie flüchteten vielmehr laut Zeugen mit einem Fahrzeug in bisher unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung nach de, Trio blieb ohne Erfolg. Die Ermittlungen der Polizei sind weiter in vollem Gange.

