Geduld auf der Brennerautobahn gefragt: ADAC warnt vor Verkehrs-Chaos am Gründonnerstag

Laut ADAC-Stau-Statistik ist der Gründonnerstag auf der Brennerautobahn einer der staureichsten Tage im Jahr. Auch 2023 sollten Autofahrer Geduld mitbringen.

05.04.2023 | Stand: 14:32 Uhr

Die Fahrt in den Süden könnte Gründonnerstag auch für Reisende aus dem Allgäu eine echte Geduldsprobe werden. Ohnehin gilt der Tag vor Karfreitag als einer der staureichsten Tage auf der legendären Brennerautobahn. Dort erschweren Baustellen eine entspannte Fahrt in den Urlaub.

Urlauber aus dem Allgäu und anderen Teilen Deutschlands treffen Gründonnerstag und Karfreitag auf den regulären Berufs- und Transitverkehr in Österreich und Italien. Karfreitag ist in diesen beiden Ländern kein Feiertag.

ADAC: Mehr als 1000 Kilometer Stau am Gründonnerstag 2022

In den vergangenen Jahren war das Verkehrsaufkommen dementsprechend hoch. "In 2022 summierten sich die Staus am Gründonnerstag auf über 1000 Kilometer und 243,1 Staustunden auf", heißt es in einer Mitteilung des Allgemeine Deutsche Automobil-Clubs (ADAC).

Auch in Deutschland wird auf vielen Straßen an den Ostertagen mit ordentlich Auto-Verkehr gerechnet. Der ADAC rät Autofahrerinnen und Autofahrern, rechtzeitig an die Bildung einer Rettungsgasse zu denken.

Luegbrücke auf Brennerautobahn: Verbindungsstücke aus Eisen sind korrodiert

55 Jahre alt, 1,8 Kilometer lang: Das ist die Luegbrücke in Österreich auf der A13 in Nordtirol. Bereits jetzt behindern Maßnahmen wegen des Zustands der Brücke im Tiroler Wipptal den Verkehr. Unter Umständen wird der Verkehr bald einspurig.

Richtig ernst wird es dann ab 2024: Die Sanierungsarbeiten sollen sechs Jahre andauern und werden spürbare Auswirkungen auf den Verkehr entlang der Brennerroute haben. Besorgniserregender Grund für die komplette Erneuerung: Die Verbindungsstücke aus Eisen, die die Zementteile der Überführung zusammenhalten, sind korrodiert. Es besteht die Gefahr, dass sie nachgeben.

Der ADAC meldet, dass "wegen des Neubaus der Ahrentalbrücke sowie der Erneuerung der Brücke Nösslach zwischen April und Herbst 2023" mit Beeinträchtigungen zu rechnen sei sowie "wegen der Sanierung der Schönbergkehre zwischen Mai und November 2023".

Auch Blockabfertigung bremst Verkehr in Richtung Süden

Die Blockabfertigung 2023 für Lkw in Tirol in Österreich bremst den Verkehr in Richtung Süden außerdem aus. Staus auf der Inntalautobahn und rund um Innsbruck sollen damit vermeiden werden.

Klappt in Teilen, aber dafür reiht sich auf der deutschen Seite der A93 Lkw an Lkw. Durch die Blockabfertigung will Österreich Staus auf der Inntalautobahn und rund um Innsbruck vermeiden. Bis zu 70 Kilometer Rückstau wurden laut ADAC in der Vergangenheit bereits registriert. Für alle Lkw-Fahrer eine Zumutung.

Auch Pkw-Fahrer trifft es. Geht auf der rechten Spur aufgrund der vielen Lkw nichts mehr, geht es für Autos auf den einen Fahrspur nur langsam voran. Am Stauende steigt die Unfallgefahr. Eine Stau-Umfahrung ist auch für Pkw verboten: Bis 10. April gilt ein Abfahrverbot, das Anwohner vor dem Ausweichverkehr schützen soll.

Grenzkontrollen: Allianz zwischen Bayern und Tirol

Auch auch der A7 und dem Fernpass staut sich häufig der Reiseverkehr. Demonstranten riegelten zum Start der Osterferien die Nebenstraße im Außerfern ab. Die Bürger fordern die Verkehrswende - unter anderem einen Zug von Füssen nach Reutte.

In einem gemeinsamen Schreiben hatten Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) und Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel Anfang des Jahres die Bundesinnenministerien in Deutschland und Österreich aufgefordert, die Grenzkontrollen zu überarbeiten und zu optimieren. Bei Grenzkontrollen ziehen Bayern und Tirol an einem Strang. Ende Januar 2023 präsentierten sie ihre Allianz.

