Wann ist wieder Blockabfertigung in Österreich?

Die Blockabfertigung in Österreich sorgt auch 2024 wieder für Staus und Wartezeiten im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet. Die Termine dafür hat das Land Tirol bekanntgegeben.

Immer wieder lagen sich Bayern und Tirol wegen der Blockabfertigung in den Haaren - Seit Ende Januar 2023 ziehen sie bei den Grenzkontrollen an einem Strang. In einem gemeinsamen Schreiben fordern Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) und Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel die Bundesinnenministerien in Deutschland und Österreich auf, die Grenzkontrollen zu überarbeiten und zu optimieren.

Blockabfertigung in Österreich: Das sind die Termine im zweiten Halbjahr 2024

An 16 Tagen ist im zweiten Halbjahr 2024 Blockabfertigung in Tirol. Analysen haben ergeben, dass an diesen Tagen ein besonders hohes Schwerverkehrsaufkommen zu erwarten ist. Die Kapazitätsberechnungen des hochrangigen Straßennetzes im Inntal seien so ausgelegt, dass während der Zeiten der Dosierung maximal 300 Lkw pro Stunde den Checkpoint passieren dürfen.

Das sind die Termine laut offiziellem Dosierkalender:

Montag, 01.07.2024

Montag 08.07.2024

Montag 15.07.2024

Montag 22.07.2024

Montag 29.07.2024

Freitag 04.10.2024

Montag 28.10.2024

Dienstag 05.11.2024

Mittwoch 06.11.2024

Mittwoch 13.11.2024

Mittwoch 20.11.2024

Mittwoch 27.11.2024

Dienstag 03.12.2024

Mittwoch 04.12.2024

Dienstag 10.12.2024

Mittwoch 11.12.2024

"Zusätzlich dazu können kurzfristige Blockabfertigungstage aufgrund von Wetter- und Naturereignissen, Unfällen oder dringend notwendigen Bauarbeiten angeordnet werden", hieß es mit Blick auf den neuen Dosierkalender des Landes Tirol.

Blockabfertigung Österreich 2024: Das waren die Termine im ersten Halbjahr

Nächste Blockabfertigung A93, Inntalautobahn ist Montag, 04. März 2024, so lange, bis sich der Verkehr normalisiert. In Höhe Kufstein-Nord wird der Lkw-Verkehr über 7,5 Tonnen Richtung Innsbruck dosiert. Der Durchgangsverkehr abseits der Autobahn ist für Lkw über 7,5 Tonnen gesperrt. Mit Reisezeitverlusten und Verkehrsbehinderungen, vor allem für den Schwerverkehr, muss auch auf der A8 gerechnet werden.

Lkw-Blockabfertigung: An diesen Tagen musste mit Staus auf Autobahnen wie der A8 oder der A93 gerechnet werden:

Montag, 8. Januar

Montag, 5. Februar

Montag, 12. Februar

Montag, 19. Februar

Montag, 26. Februar

Montag, 4. März

Montag. 11. März

Donnerstag, 28. März (Gründonnerstag)

Freitag, 26. April

Donnerstag, 2. Mai (Tag nach dem Maifeiertag)

Freitag, 3. Mai

Montag, 6. Mai

Dienstag, 7. Mai

Mittwoch, 8. Mai (Tag vor Christi Himmelfahrt)

Freitag, 10. Mai (Tag nach Christi Himmelfahrt)

Freitag, 17. Mai (Freitag vor Pfingsten)

Samstag, 18. Mai

Dienstag, 21. Mai (Dienstag nach Pfingsten)

Mittwoch, 22. Mai

Donnerstag, 23. Mai

Montag, 27. Mai

Dienstag, 28. Mai

Mittwoch, 29. Mai (Tag vor Fronleichnam)

Freitag, 31. Mai (Tag nach Fronleichnam)

Blockabfertigung an der Grenze zu Tirol umstritten

Im vergangenen Jahr hatte Tirol an 38 Tagen Blockabfertigungen am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden in Fahrtrichtung Süden angeordnet. Das hatte immer wieder Folgen: Mitte November etwa stauten sich die Lastwagen auf der Autobahn 93 bis nach Rosenheim - also auf 28 Kilometern Länge. Zum Start der Blockabfertigung 2023 am Morgen des 9. Januar registrierte die Polizei 21 Kilometer Lkw-Stau auf der Autobahn.

Bayern und Tirol streiten seit Jahren über die Maßnahme, bei der Tirol an bestimmten Tagen Lastwagen nur dosiert über die Grenze ins Land lässt. Die Folge sind regelmäßig lange Staus auf bayerischer Seite.

Die Route von München durch Tirol über den Brenner ist ein Hauptweg Richtung Italien. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Verkehrsminister Christian Bernreiter wollen ein grundsätzliches Ende der Tiroler Blockabfertigungen erreichen.