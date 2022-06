Deutsche Wanderin stürzt in Tirol ab

Eine 36-jährige Deutsche ist bei einer Wanderung in Tirol abgestürzt und musste mit dem Hubschrauber gerettet werden.

23.06.2022 | Stand: 21:31 Uhr

Ein 36-jährige deutsche Staatsangehörige hat am Donnerstag alleine eine Bergtour in Tirol unternommen und ist dabei abgestürzt. Laut der Tiroler Polizei war sie von der Glungezerhütte in Richtung Lizumerhütte unterwegs.

Als sie sich gegen 14 Uhr auf dem Weg von der Kreuzspitze in Richtung Rosenjoch befand, stürzte sie aufgrund eines lockeren Steines, auf dem sie wegrutschte, und stürzte einige Meter ab.

Dabei brach sie sich den linken Knöchel und verletzte sich am Kopf. Sie konnte selbst einen Notruf absetzen und wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 1 erstversorgt und in das Krankenhaus Hall geflogen.

Erst vor wenigen Tagen bargen Rettungskräfte eine Leiche in den Allgäuer Alpen.