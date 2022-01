Die Technik ist noch nicht soweit: Corona-Impfpflicht in Österreich verzögert sich wohl

Die von der österreichischen Bundesregierung für Februar geplante Corona-Impfpflicht kommt wohl frühestens im April - die Technik ist noch nicht so weit.

07.01.2022 | Stand: 14:03 Uhr

Die Corona-Impfpflicht in Österreich wird möglicherweise später kommen als von der Bundesregierung ursprünglich geplant. Der Grund: Die Technik ist noch nicht so weit.

Wenige Wochen vor dem eigentlich geplanten Start der Impfpflicht in Österreich meldete sich am Freitag die ELGA GmbH zu Wort, die die Impflicht über das österreichische Impfregister technisch realisieren sollte. "Die ELGA GmbH und deren Umsetzungs-Partner werden für die technische Umsetzung der Impfpflicht über das nationale Impfregister mindestens bis 1. April 2022 benötigen", heißt es in einer Stellungnahme zum Gesetzentwurf, mit dem die Impfpflicht eingeführt werden soll.

Wir haben als #ELGA GmbH zur #Impfpflicht Stellung genommen https://t.co/YEFJlYibse. Wichtig: Unsere Technik wird erst mit 1. April 2022 fertig. Bis dahin #Anreizsystem möglich. Strafgelder (§9) gezielt in Prävention, Primärversorgung und #Digitalisierung investieren. — Franz Leisch (@FranzLeisch) January 7, 2022

Man sei bei Erstellung des Begutachtungsentwurfes nicht konsultiert worden, heißt es in Richtung der österreichischen Bundesregierung weiter. Daher seien „hinsichtlich der technischen Umsetzung der Erfassung der Ausnahmen im nationalen Impfregister und der dafür notwendigen Umsetzungszeiten Änderungen geboten“.

In Österreich werden - anders als in Deutschland - alle Impfdaten in einem zentralen Impfregister gespeichert. auch die Corona-Schutzimpfungen werden in diesem Register gespeichert, Ärzte können Impfdaten über verschiedene ZUgänge direkt in das System übermitteln.

