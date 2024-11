Wohnmobil brennt auf Campingplatz, dann lösen sich auch noch die Bremsen

Wie die Polizei in Vorarlberg mitteilt brach der Brand am Sonntag gegen 15 Uhr auf dem Campingplatz an der Gütlestraße in Dornbirn aus. Als der zum Wohnmobil umgebaute Kleinbus Feuer fing, befand sich der Besitzer in seinem angrenzenden Wohnwagen. Nachdem er den Brand bemerkte, versuchte er mit einem Handfeuerlöscher das Feuer zu löschen. Laut den Beamten scheiterte dies, da sich die Flammen schnell im gesamten Fahrzeug ausbreiteten.

Wohnmobil brennt in Dornbirn: Bremsen lösen sich wegen Hitze

Durch die Hitze lösten sich die Bremsen des Kleinbusses, woraufhin das Fahrzeug etwa 15 Meter nach vorne rollte und gegen einen Baum prallte. Der Brand drohte anschließend auf ein benachbartes Wohnmobil überzugreifen. Dessen Besitzer war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht anwesend. Den zuerst eintreffenden Beamten der Stadtpolizei Dornbirn gelang es mit vier Feuerlöschern, die Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

Campingplatz Dornbirn: Ursache des Feuers war eine defekte Heizdecke

Die Feuerwehr Dornbirn löschte den Brand unter Einsatz von schwerem Atemschutz. Der Kleinbus wurde vollständig zerstört. Der Wohnwagen des Besitzers sowie das benachbarte Wohnmobil wurden durch die enorme Hitze leicht beschädigt.

Der Wohnmobilbesitzer zog sich bei den Löschversuchen Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Als Ursache für den Brand wurde eine defekte Heizdecke ermittelt. Im Einsatz vor Ort waren die Feuerwehr Dornbirn mit sieben Fahrzeugen und 50 Einsatzkräfte, das Rotes Kreuz Dornbirn mit drei Sanitätern sowie die Stadtpolizei Dornbirn mit einem Streifenwagen und zwei Beamten.

