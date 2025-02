Frauen stürzen bei Wenner Fasnacht vom Wagen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Sonntag haben sich zwei Frauen beim Sturz aus einem Fasnachtswagen in Wenns in Tirol so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Wie die Polizei berichtet, hatten die Frauen zusammen mit einer dritten Frau am frühen Abend in dem geparkten Fasnachtswagen gesessen. Sie öffneten ein Fenster, um hinaus auf ein Podest zu klettern.

Schwerer Unfall auf einem Fasnachtswagen in Wenns in Tirol - Frauen stürzen hinab

Dabei stürzten beide etwa eineinhalb Meter tief und fielen auf die Wagendeichsel. Eine der beiden Frauen verletzte sich bei dem Sturz so schwer am Kopf, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die andere Frau wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Die Frauen sind zwischen 19 und 25 Jahre alt und stammen aus der Region.

