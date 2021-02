Forscher schätzen: Corona-Durchseuchung in Österreich liegt bei sieben Prozent

Mit einer neuen Methode errechnen Forscher die Corona-Durchseuchung. In Österreich liegt sie bei nur sieben Prozenz. Herdenimmunität sei keine gute Strategie.

Oftmals wurde in der Corona-Krise die so genannte Herdenimmunität als geeignete Strategie gepriesen. Gerade zu Beginn der Pandemie tauchte das Stichwort häufiger in den Medien auf.

Zweifel an der Theorie nähren nun neue Forschungsergebnisse. Demnach liegt die Corona-Durchseuchung laut Wiener Demographen in den vom Virus am meisten betroffenen Regionen bei höchstens 20 Prozent. In Österreich kommen die Forscher auf eine Durchseuchung von rund sieben Prozent.

Eine neue Methode zur Schätzung der bisher mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten Personen in einem Land stellen Wiener Demographen im Fachblatt PLOS One vor, wie die Nachrichtenagtentur APA berichtet. Ihre Rechnungen ergaben, dass selbst in den Corona-Hotspots, wie den US-Bundesstaaten New York und New Jersey, vermutlich erst unter 20 Prozent der Bevölkerung infiziert waren.

Mit anderen Worten: Von einer Herdenimmunität ist man weit entfernt. In Österreich kommen die Forscher auf eine Durchseuchung von rund sieben Prozent. Die Methode zeige, dass Herdenimmunität hier keine geeignete Strategie ist, bilanzieren die Experten. "Das gelte umso mehr für Österreich, "wo wir noch immer weit entfernt von einem Level sind, das der Virusausbreitung Einhalt gebietet", sagte Miguel Sánchez-Romero.

