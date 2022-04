Frau sticht Ehemann Messer in die Brust: 35-Jähriger stirbt - Zweite Bluttat innerhalb weniger Wochen in Vorarlberg

Mit einem Messerstich in die Brust soll eine 37 Jahre alte Frau am Dienstag ihren Ehemann in Schwarzach erstochen haben. Das gab die Polizei nun bekannt.

13.04.2022 | Stand: 11:16 Uhr

Die Polizei in Vorarlberg (Österreich) informierte die Öffentlichkeit am Mittwoch über ein Tötungsdelikt in Schwarzach. Demnach wurde der Polizei am Dienstag, 12. April 2022, kurz von 23.00 Uhr von der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle über einen angeblichen Verletzungsunfall in einem Wohnhaus in Schwarzach informiert.

Schwarzach in Vorarlberg: Frau soll ihren Mann mit Messer tödlich verletzt haben

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann laut Polizei mitgeteilt werden, dass ein 35-jähriger Mann von seiner 37-jährigen Ehefrau mit einem Messer durch einen Stich in die Brust derart stark verletzt wurde, dass er noch vor Ort an den Folgen des Stichs verstarb. Die Tatverdächtige wurde festgenommen und ist zur Tathandlung vollinhaltlich geständig.

Die Polizei will im Laufe des Tages weitere Details bekannt geben. Die Gemeinde Schwarzach liegt im Bezirks Bregenz und hat knapp 4000 Einwohner. Der Einsatz von Polizei und Rettungskräften hatte schon rasch zu Spekulationen geführt.

Frau ersticht Mann in Schwarzach: Zweites Tötungsdelikt innerhalb weniger Wochen schockt Vorarlberger

Es ist das zweite Tötungsdelikt, das innerhalb weniger Wochen in Vorarlberg für Schlagzeilen sorgt: Im März war eine Frau in Lustenau gewaltsam zu Tode gekommen. Zwei Tatverdächtige sitzen in Haft.

Lesen Sie auch: Bei Holzarbeiten in steilem Gelände: Vorarlberger rutscht ab und stirbt - Sohn findet ihn regungslos

Lesen Sie auch