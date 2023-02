Frontalzusammenstoß: Auto auf Bahndamm in Ehrwald geschleudert

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos wurden am Sonntagabend in Ehrwald vier Menschen verletzt. Ein Auto wurde auf einen Bahndamm geschleudert.

13.02.2023 | Stand: 06:16 Uhr

Schwerer Unfall in Ehrwald (Bezirk Reutte) in Tirol: Ein 20-jähriger Deutscher verlor am Sonntagabend auf der B 187 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf der Gegenfahrbahn stieß er mit dem Wagen eines 22-jährigen Deutschen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 20-Jährigen auf einen Bahndamm geschleudert. Zur gleichen Zeit fuhr ein Linienzug in Fahrtrichtung Ehrwald. Nachdem sich der Zug in Sichtweite der Unfallstelle befand, konnte der Lokführer den Zug noch rechtzeitig und gefahrlos anhalten.

Durch die Frontalkollision wurden die beteiligten Lenker sowie jeweils ein Insasse in jedem der beiden beteiligten Fahrzeuge unbestimmten Grades verletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die B187 war für die Dauer der Bergungsarbeiten für ca. 2 ½ Stunden komplett gesperrt.

