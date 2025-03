Zwei Rodelunfälle in Tirol - Neunjähriger verletzt

Zwei Rodelunfälle ereigeneten sich am Freitagvormittag in Tirol.

Am Astberg (Wilder Kaiser) in Going kam ein 33-Jähriger der Polizei Bichlbach zufolge in einer Linkskurve von der Rodelbahn ab und fuhr in den dortigen Bach. Dabei verletzte er sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus Kufstein.

Rodelunfall in Tirol: Neunjähriger verletzt

Der zweite Unfall trug sich in Bergwang zu. Eine 17-Jährige und ein 9-Jähriger kamen in einer Rechtskurve von der Rodelbahn Bärenritt ab. Sie prallten gegen einen Baum mit Aufprallschutz.

Der Junge zog sich ebenfalls Verletzungen zu. Wie schwer diese sind, ist bisher nicht bekannt. Die Pistenrettung brachte ihn ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen. Die 17-Jährige blieb indes unverletzt. Auch die Unfallursache ist bisher unklar.

