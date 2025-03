Lawine geht am Großglockner auf Piste ab - Suche nach Verschütteten schnell eingestellt

Die Bergrettung im Skigebiet Kals am Großglockner rückte am Sonntagnachmittag wegen einer Lawine aus. Wie die Polizei mitteilt, war zunächst unklar, ob beim Lawinenabgang auch Personen mitgerissen wurden.

Demnach ging die Meldung über die Lawine um 16:31 Uhr ein. Diese hatte sich etwa 100 Meter oberhalb einer Skipiste in steilem Gelände auf etwa 2270 Metern Höhe offenbar selbstständig gelöst. Das rund 70 Meter breite Schneebrett verschüttete die Skipiste auf einer Länge von rund 30 Metern und einer Höhe von 20 bis 30 Zentimetern. Etwas oberhalb der Piste war die Lawine noch rund einen Meter hoch. Wegen der geringen Verschüttungstiefe auf der Skipiste bestand nach Analyse der Bergrettung keine Gefahr für Skifahrer.

Lawinenabgang am Großglockner: Retter stellen Sucheinsatz schnell wieder ein

Dementsprechend stellten die Rettungskräfte den Sucheinsatz um 18.30 Uhr wieder ein, nachdem alle Suchmaßnahmen negativ verlaufen waren. Am Einsatz waren Mitarbeiter der Bergbahn sowie Einsatzkräfte der Bergrettungs-Ortsstellen Kals am Großglockner und Matrei in Osttirol eingebunden.

Immer wieder kam es jüngst zu Lawinenabgängen in Österreich. Allein am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Fällen in Österreich - in beiden wurden Menschen mitgerissen. So ging am Hauslabkogel eine Lawine ab, ein Tourengeher wurde verschüttet. Da eine Rettung per Hubschrauber nicht möglich war, war Kreativität gefragt. Ein Hüttenwirt stellte daraufhin ein Team zusammen. Im zweiten Fall wurde ein Tourengeher am Blankenstein von einem Schneebrett mitgerissen. Doch ein Lawinenairbag hat in diesem Fall offenbar Schlimmeres verhindert.

