Lawine verschüttet Tourengeher am Hauslabkogel - schwierige Rettung

Lawinenunglück am Sonntagmittag im Bereich des sogenannten Hauslabkogels bei Vent. Am späten Nachmittag läuft dort ein Rettungseinsatz. Das berichtet die Polizei in Tirol in einer Vorabmitteilung. Ein verletzter Tourengeher kann dort wegen schlechten Wetters nicht mit dem Hubschrauber geborgen werden.

Lawine am Hauslabkogel bei Vent: Verletzte Person ist ansprechbar

Laut Polizei wurde bei dem Lawinenabgang eine Person von den Schneemassen verschüttet. Sie konnte „Dank der Kameradenrettung von vier im Nahbereich des Lawinenkegels anwesenden Freunden aus der Lawine befreit und erstversorgt werden“, teilen die Beamten am Abend mit. Weitere Verschüttete gibt es offenbar nicht. Die verschüttete Person wurde bei dem Lawinenunglück verletzt, sei aber ansprechbar und könne nicht selbstständig ins Tal abfahren.

Am Sonntagnachmittag ist deshalb eine Bergungsaktion vom Boden aus gestartet. Im Einsatz sind die Bergretter aus Sölden und Vent gemeinsam mit einem Alpinisten der Polizei, der den Einsatz koordiniert. Erschwerend für die Einsatzkräfte könnte es sein, dass der Gletscherbereich am Hauslabkogel einige Spalten aufweist.

Lawine bei Vent: Diese Warnstufe galt am Sonntag in dem Gebiet

Die Skitour auf den Hauslabkogel ist im Frühjahr bei Tourengehern beliebt, weil sie durch die östliche bis nordöstliche Exposition oft Abfahrten im Pulverschnee bietet. In Richtung des Gipfels ist das Gelände 30 bis 35 Grad steil. Am Sonntag hatte der Tiroler Lawinenwarndienst für das Gebiet um Vent ab 2200 Metern Seehöhe die Warnstufe 2 - also mäßig - ausgegeben. Am Abend erfolgte dann eine Anhebung auf Warnstufe 3 (erhebliche Lawinengefahr).

Gestartet wird die Skitour auf den Hauslabkogel in der Regel von Vent aus. Das Dorf liegt auf einer Höhe von 1895 Metern am Ende des Venter Tales in Tirol. Seit 2008 trägt der Ort den Titel Bergsteigerdorf des Österreichischen Alpenvereins. Beliebtes Ziel von Vent aus ist für Bergsteiger und Skitourengeher die 3768 Meter hohe Wildspitze. Sie ist der zweithöchste Berg Österreichs.

