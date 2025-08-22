Wanderer (63) kehrt von Tour an der Gurtisspitze nicht zurück - Bergretter finden den Mann

Ein 63-Jähriger ist an der Gurtisspitze bei Frastanz (Vorarlberg) ums Leben gekommen. Einsatzkräfte hatten stundenlang nach dem Vermissten gesucht.

Der Mann war nach Angaben der Landespolizeidirektion Vorarlberg am Dienstag, 19.8.2025, in Frastanz allein zu einer Wandertour auf die Gurtisspitze (1778 Meter) aufgebrochen. Der 63-Jährige kam allerdings nicht wie vereinbart am Abend zu Hause an. Seine Angehörigen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte in Vorarlberg.

Noch am Dienstagabend, 19.8.2025, folgte laut Polizei eine großangelegte Suchaktion nach dem vermissten Wanderer an der Gurtisspitze bei Frastanz. Daran waren unter anderem Mitglieder der Bergrettung, eine Drohne sowie ein Hubschrauber aus Liechtenstein beteiligt.

Die Bergretter suchten stundenlang nach dem 63-Jährigen. Die Einsatzkräfte machten am frühen Mittwochmorgen, 20.8.2025, gegen 1 Uhr eine schreckliche Entdeckung: Sie fanden in der Nacht den vermissten Mann tot unterhalb eines Wanderweges an der Gurtisspitze.

Der Wanderer war nach Angaben der Vorarlberger Polizei offenbar in eine Rinne gestürzt. Der 63-Jährige erlitt dadurch tödliche Verletzungen. Seine Leiche lag unterhalb eines Wanderweges.

Erst am Dienstag, 19.8.2025, hatten die Polizei und die Bergwacht Oberstdorf einen 67-Jährigen tot an der Höfats gefunden. Der Mann aus dem Landkreis Esslingen war zuvor ebenfalls als vermisst gemeldet worden.

