Autofahrer ignoriert ampelgeregelte Lifttrasse und verletzt zwei junge Skifahrer

Wie die Polizei in Vorarlberg mitteilt, ereignete sich der Unfall am Neujahrstag gegen 14.20 Uhr im Bereich des Schleppliftes Schlössle. Dabei wurden zwei Kinder verletzt. Die beiden Buben, 9 und 11 Jahre alt, fuhren mit ihren Skiern mit dem Schlepplift bergwärts. Zur selben Zeit überquerte ein Autofahrer (44) mit seinem Wagen auf dem Gerberweg die ampelgeregelte Lifttrasse in Richtung Walserstraße.

Liftunfall im Kleinwalsertal: Zwei Jungen ins Krankenhaus gebracht

Die beiden Kinder prallten seitlich gegen die Fahrerseite des Autos und wurden mit dem Liftbügel am Fahrzeug hochgezogen. Während der 9-jährige Bub auf der Fahrerseite wieder auf die Fahrbahn rutschte, wurde der 11-Jährige über das Autodach gezogen und auf die andere Fahrzeugseite geschleudert.

Beide Kinder erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und kamen in das Krankenhaus Immenstadt. Ein Alkoholtest beim Autofahrer verlief negativ. Die Polizei veruscht nun, den genauen Unfallhergang zu klären.

