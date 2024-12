Skifahrerin wird an der Kanzelwand schwer verletzt

Im Kleinwalsertal ist es am Montag zu einem schweren Skiunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine Frau auf der Talabfahrt an der Kanzelwand, als sie oberhalb der Talstation Zwerenalpbahn von einem Mann niedergefahren wurde. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt. Der unbekannte Skifahrer fragte die am Boden liegende Verletzte, ob alles klar sei und setzte anschließend seine Fahrt, ohne seine Daten bekanntzugeben oder dem Opfer helfen, fort. So beschreibt die Polizei den Skifahrer:

etwa 60 bis 65 Jahre alt

etwa 1,85 Meter groß

normale Statur

rote Hose

grauer Bart

Der unbekannte Skifahrer und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Person des unbekannten Skifahrers machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kleinwalsertal in Verbindung zu setzen.