Trailrunner aus Deutschland bei Tour am Hochvogel verletzt

Ein Trailrunner aus Deutschland wird am Hochvogel in Tirol verletzt. Er war mit zwei anderen auf der österreichischen Seite des Bergs unterwegs.

20.07.2023 | Stand: 21:32 Uhr

Am Donnerstag hat sich ein Trailrunner aus Deutschland bei einer Tour am Hochvogel im Gemeindegebiet von Weißenbach ( Tirol) verletzt. Wie die Polizei aus Österreich mitteilt, war der 65-Jährige mit zwei anderen Trailrunnern aus Deutschland unterwegs. Gegen 14.25 Uhr rutschte er im Bereich des kalten Winkels auf einer Höhe von 2130 Metern auf einem Schneefeld aus und rutschte in der Folge etwa 100 Meter Richtung Tal.

In einem Geröllfeld blieb er liegen. Bei dem Unfall wurde der 65-Jährige verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus.

Das ist der Hochvogel

Der Hochvogel ist ein 2592 Meter hoher Berg in den Allgäuer Alpen. Er liegt auf der deutsch-österreichischen Grenze. Der Berg geriet zuletzt immer wieder in die Schlagzeilen, weil er droht auseinanderzubrechen.

