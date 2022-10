Raubüberfall auf Taxifahrer: Verdächtige nach fünf Monaten in der Schweiz festgenommen

Nach rund fünfmonatiger Suche sind zwei Deutsche in der Schweiz verhaftet worden. Sie sollen im Mai einen Taxifahrer in Innbsruck überfallen haben.

14.10.2022 | Stand: 11:09 Uhr

Nach einem Raubüberfall, bei dem ein Taxifahrer im Mai am Kopf verletzt und bestohlen wurde, hat die Polizei die beiden mutmaßlichen Täter nun per europäischem Haftbefehl fassen können. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um einen 21- und einen 23-jährigen Deutschen, die beide in der Schweiz leben.

Die beiden mutmaßlichen Täter wurden nun in der Schweiz festgenommen und nach Österreich an die zuständigen Behörden in Innsbruck übergeben. Die beiden zeigten sich laut Polizei geständig.

Am 28. Mai war in Innsbruck ein 27-jähriger Taxifahrer um 4 Uhr morgens von zwei Fahrgästen mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden. Der Taxifahrer ergriff daraufhin die Flucht, wurde aber von den beiden Tätern verfolgt und schließlich um seine Armbanduhr beraubt. Der 27-Jährige erlitt durch die Tat Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und am Oberkörper. Er wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert und konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden.

Wie die beiden mutmaßlichen Täter bei ihrem Geständnis schilderten, handelte es sich bei dem harten Gegenstand um eine Faustfeuerwaffe, die sie nach der Tat in einem Gewässer entsorgten. Als Motiv gaben die beiden Deutschen Geldmangel und die Beeinträchtigung durch Suchtmittel an. Die Armbanduhr hätten sie für einen vierstelligen Betrag in Bosnien verkauft.

