Schüler (11) aus Bayern bei Skiunfall in St. Johann schwer verletzt

Ein Schüler aus Bayern ist bei einem Unfall im Skigebiet St. Johann in Tirol schwer verletzt worden. Der Elfjährige war nach Angaben der Polizei dort mit einer Lehrerin in einer Gruppe mit sieben weiteren Schülern unterwegs.

Die Gruppe ist Teil einer Schulklasse eines Gymnasiums aus Bayern, die laut der Tiroler Polizei ihren zweiten Tag im Rahmen eines Schulskilagers im Skigebiet der St. Johanner Bergbahnen verbrachte.

Gruppe von Schülern im Skigebiet St. Johann mit Lehrerin unterwegs

Eine 56-Jährige war am Mittwoch, 8.1.2025, als Lehrerin der achtköpfigen Gruppe eingeteilt, die sie während eines Schul-Ski-Kurses betreute. Die Frau aus Deutschland fuhr am Nachmittag gegen 14.30 Uhr mit der Gruppe auf der blauen Piste (Nummer 1a) in Richtung Tal. Die Strecke verläuft dort im Bereich der Zehner-Gondelbahn Eichenhof.

Etwa 150 bis 200 Meter oberhalb der Talstation des Liftes hielt die Lehrerin mit der Gruppe an, um auf zwei Schüler zu warten. Die beiden hatten nach Polizeiangaben noch nicht aufgeschlossen.

Schüler (11) prallt gegen Wand von Talstation der Zehner-Gondelbahn Eichenhof

Die Lehrerin sagte laut Polizei zu den sechs anderen Schülern, sie sollen selbstständig zur gut 150 Meter entfernten Talstation vorausfahren.

Entgegen der Anordnung der Lehrerin fuhren die sechs Schüler jedoch im rechten Pistenbereich ab. Dort weist der Pistenverlauf ein Gefälle von knapp 20 Grad auf. Am Ende der steilen Skipiste prallte einer der Schüler gegen die Hausmauer der Talstation - warum ist bislang unklar.

Hubschrauber bringt schwerverletzten Buben ins Krankenhaus

Der Elfjährige aus Deutschland wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Notarzthubschrauber transportierte den Schüler ins Bezirkskrankenhaus St. Johann. Dort wurde der Verletzte stationär behandelt.

Auch im Allgäu kam es dieser Tage zu mehreren Unfällen auf Skipisten und Rodelstrecken. Dabei wurden laut Polizei sieben Menschen verletzt.

Das Skigebiet St. Johann in Tirol

Das Skigebiet St. Johann in Tirol ist ein beliebtes Wintersportziel in den Kitzbüheler Alpen in Österreich. St. Johann ist auch für seine Langlaufloipen bekannt, mit mehr als 250 km gespurten Loipen in der Region. Dank moderner Beschneiungsanlagen ist das Skigebiet sehr schneesicher.

Pistenkilometer : Rund 43 Kilometer

Höhe : Das Skigebiet erstreckt sich von etwa 659 Metern über dem Meeresspiegel bis auf 1.604

Lifte : Insgesamt 17 Liftanlagen (Schlepplifte, Sessellifte und Gondeln)

Hauptsaison : von Dezember bis März

Markanter Berg : Kitzbüheler Horn

Betreibergesellschaft : Bergbahn St. Johann in Tirol

