Skifahrerin und Skifahrer gehen am Ifen mit Stöcken aufeinander los

Wie die Polizei in Vorarlberg mitteilt kam es am Samstagvormittag im Skigebiet Ifen in Hirschegg zu einer Kollision zwischen einer 58-jährigen Frau und einem 40-jährigen Mann. Verletzungen erlitten beide nicht, trotzdem kam es zu gegenseitigen Beleidigungen.

Kleinwalsertal: Gegenseitige Körperverletzung auf Skipiste am Ifen

Plötzlich schlug die Frau dem Mann mit dem Skistock gegen die Hüfte. Daraufhin schlug der Mann der Frau mit seinem Skistock ins Gesicht. Beide wurden durch die Schläge laut Polizei „unbestimmten Grades“ verletzt.

