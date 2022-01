Impfgegnerpartei MFG tritt bei Kommunalwahlen in Tirol an

Kurz nach der Abstimmung zur Impfpflicht im Parlament in Österreich: Die Impfgegner-Partei MFG will bei den Kommunalwahlen in Tirol antreten.

21.01.2022 | Stand: 14:53 Uhr

Die Impfgegner-Partei MFG (Menschen Freiheit Grundrechte) will bei den Kommunalwahlen in Tirol am 27. Februar in bis zu 40 Gemeinden antreten. In etwa einem Viertel der Gemeinden stelle man zudem Bürgermeisterkandidaten, sagte MFG-Landessprecher Bernhard Schmidt am Freitag in Innsbruck. Er orte wöchentlich wachsende Unterstützung in der Bevölkerung. (Termine und Strafen: So ist die Impfpflicht in Österreich geregelt)

Impfgeger-Partei tritt in Tirol an - Kommunalwahlen in fast allen Tiroler Gemeinden im Februar

Die vor einem Jahr gegründete MFG erreichte bei den Landtagswahlwahlen in Oberösterreich im September 2021 mehr als sechs Prozent. In Tirol wird Ende Februar in fast allen 277 Gemeinden gewählt. Unter anderem in der Landeshauptstadt Innsbruck steht der nächste reguläre Urnengang erst später an. Die Wahl gilt als erster politischer Stimmungstest auf regionaler Ebene nach Einführung der Corona-Impfpflicht in Österreich.

Lesen Sie auch: Was macht der Mann mit der Riesen-Spritze in Kaufbeuren?