Mordversuch in Kufsteiner Flüchtlingsunterkunft

Ein 43 Jahre alter staatenloser Mann sitzt seit Dienstag, 11. März, in der Innsbrucker Justizanstalt. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Er hatte offenbar am Dienstag gegen 17:50 Uhr in einer Kufsteiner Flüchtlingsunterkunft einen 20-jährigen Somalier mit einem Messer bedroht. Es wäre nicht der erste Vorfall dieser Art.

Am Dienstag soll der mutmaßliche Angreifer nach Polizeiangaben eine Schwungbewegung in Richtung des Halses des 20-Jährigen gemacht haben. Dieser wehrte die Attacke mit der linken Hand ab, wobei er eine Schnittverletzung am Daumen erlitt.

Nach Messerangriff in Kufstein: 20-Jähriger musste behandelt werden

Die Polizei Kufstein griff ein und nahm den Angreifer fest. Dieser bestreitet die Vorwürfe. Der Angegriffene wurde ambulant medizinisch behandelt.