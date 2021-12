Schlammlawine zerstört Ferienwohnung im Kleinwalsertal - Feuerwehr rettet fünf Urlauber

In Hirschegg im Kleinwalsertal hat es heute Nacht einen Murenabgang gegeben. Eine Schlammlawine drang in eine Ferienwohnung ein, fünf Urlauber mussten fliehen.

30.12.2021 | Stand: 08:30 Uhr

Die Mure ging laut Landespolizei Vorarlberg gegen 1 Uhr heute Nacht am Bereich "Am Sonnenbühl" oberhalb von Hirschegg ab. Grund waren laut Meldung "stark anhaltende Regenfälle" im Kleinwalsertal.

Weil die Abwasserrohre und Schächte mit Schlamm und Geröll verstopft waren, floss die Schlammlawine in Richtung der Wohnhäuser an der Kleinwalsertalstraße L201. Dort drang die Mure in eine Ferienwohnung ein, die erst kürzlich renoviert worden war. Der Schlamm gelangte durch die Fenster in das Haus und bedeckte den Fußboden im Erdgeschoss bereits knöcheltief. Es entstand ein großer Schaden dabei.

Murenabgang in Hirschegg: Fünf Urlauber evakuiert - darunter zwei kleine Kinder

Die Bewohner und Feriengäste schliefen zu dieser Zeit und wurden durch die Polizei alarmiert. Die Rettungskräfte brachten fünf Urlauber in Sicherheit, darunter zwei Kleinkinder. Sie mussten die Nacht in einem anderen Hotel verbringen. Verletzt wurde niemand.

Außer in die Ferienwohnung drang der Schlamm in zwei Garagen ein und beschädigte dort etliche Gegenstände. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Mittelbergs Bürgermeister Andi Haid machte sich noch in der Nacht laut Mitteilung ein Bild von der Lage.

Großeinsatz der Rettungskräfte nach Schlammlawine im Kleinwalsertal

Der Murenabgang in der Nacht in Hirschegg löste einen Großeinsatz mit folgenden Rettern und Personen aus:

Feuerwehr Hirschegg mit 18 Mann und zwei Fahrzeugen

Feuerwehr Riezlern mit 23 Mann und vier Fahrzeugen

Gemeindebauhof mit zwei Mann und zwei Fahrzeugen

Landesstraßenbauamt mit einem Mann und einem Fahrzeug

Mehrere ortsansässige Bauunternehmer unterstützten die Einsatzkräfte mit zwei Baggern, einem Radlader und zwei LKW

Polizei Kleinwalsertal mit zwei Beamten

