Mutter will Kinder mit Kuh fotografieren - Neunjähriger schwer verletzt

In Tirol will eine Wanderin ihre Kinder mit einer Kuh fotografieren. Das hat fatale Folgen.

05.09.2022 | Stand: 10:38 Uhr

Die Frau aus Deutschland war am Sonntagabend mit ihren Kindern in Söll in Tirol wandern. Auf einem markierten Wanderweg im Bereich Au Hochalm wollte die 44-Jährige ein Foto ihrer Kinder mit einer Kuh machen, berichtet die Polizei.

Ihr neunjähriger Sohn ging deshalb direkt zu einer Kuh, die außerhalb des Wanderweges stand. Plötzlich und unerwartet bewegte die Kuh dann ihren Kopf. Dadurch verlor das Kind laut Polizei das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und verletzte sich schwer am Arm.

Der Neunjährige musste mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen werden.

Dass Wanderer in den Bergen von Kühen verletzt werden, ist äußerst selten, kommt aber vor. Bei einer Wanderung nahe Innsbruck etwa wurde im Juni eine deutsche Wanderin von einer Kuh angegriffen. Sie kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Auch in St. Ulrich in Tirol wurde im Frühsommer ein Spaziergänger von einer Kuh verletzt. Das Tier habe ihn überraschend angegriffen, so der Mann.

Schülergruppe von Kühen in Tirol angegriffen

In Axams in Tirol wurde im August eine amerikanische Schülergruppe von Kühen angegriffen. Schüler und Lehrer flüchteten bergwärts - und gerieten im unbekannten Gelände schon bald in eine bedrohliche Lage. Aufgrund der hereinbrechenden Dunkelheit konnten sich die Lehrer nicht mehr orientieren und setzten einen Notruf ab. Sie mussten von der Bergwacht gerettet werden.

Lesen Sie auch

Schock-Moment in Tirol Kühe greifen 40 Schüler an - Dramatische Bergrettung in Axams

Lesen Sie auch: Wenn Wanderer auf Kühe treffen, kann es gefährlich werden. Doch das muss nicht sein. Mit diesen 10 Verhaltensregeln schützen Sie sich vor Kuh-Attacken.