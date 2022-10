Nächtliche Gewalttat in Feldkirch: 28-Jähriger schwer verletzt

Eine schwere Körperverletzung mitten in der Nacht auf offener Straße meldete die Vorarlberger Polizei aus Feldkirch.

31.10.2022 | Stand: 06:04 Uhr

Ein 28-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Sonntag gegen 3.30 Uhr zum Opfer einer Gewalttat in Feldkirch ( Vorarlberg). Er erlitt dabei schwere Verletzungen, wie die österreichische Polizei mitteilt. Der Vorfall ereignete sich im Bereich des "Alten Hallenbad" in Feldkirch. Zum Tathergang sind allerdings noch Fragen offen.

Der Mann wurde zuvor von einem Taxi, vermutlich im Beisein von mehreren Mitgliedern eines Motorradclubs, von der "Vorarlberghalle" in das Stadtzentrum Feldkirch gefahren.

Die Polizei sucht den Taxifahrer sowie Mitglieder des Motorradclubs als Zeugen. Auch weitere Personen, die den Mann begleiteten oder Angaben zu dem Vorfall machen können gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Feldkirch in Verbindung zu setzen.

