Das ändert sich für Autofahrer in Österreich 2025

Abertausende Deutsche fahren jedes Jahr über die Autobahnen in Österreich. Sei es zum Skifahren im Nachbarland, auf dem Weg nach in den Italien-Urlaub oder nur um den oft günstigeren Sprit an den dortigen Tankstellen abzugreifen. Doch aufgepasst: 2025 ändert sich so einiges für Autofahrer in Österreich - sowohl für Urlauber und Tank-Touristen, als auch für Einheimische.

Tanken wird teurer

Vor allem aus dem Allgäu haben die unterschiedlichen Spritpreise an der Zapfsäule in Deutschland und Österreich viele Menschen zum Tanken über die Grenze gelockt. Ob das heuer weiter so sein wird, ist fraglich. Denn in Österreich steigt mit dem 1. Januar 2025 die CO²-Bepreisung. Das bedeutet für die Endverbraucher ein Plus von etwa drei Cent pro Liter beim Tanken.

Vignette wird teurer

Urlauber aufgepasst! Wer dieses Jahr auf österreichischen Autobahnen unterwegs ist, muss tiefer in die Tasche greifen. Denn die Preise für die Vignette steigen um 7,7 Prozent. Damit liegt der Preis einer Jahresvignette für einen Pkw 2025 bei 103,80 Euro, dasselbe für ein Motorrad kostet jetzt 41,50 Euro.

So viel kosten die verschiedenen Vignetten 2025:

Pkw

Jahres-Vignette: 103,80 €

2-Monats-Vignette: 31,10 €

10-Tages-Vignette: 12,40 €

1-Tages-Vignette: 9,30 €

Motorrad

Jahres-Vignette: 41,50 €

2-Monats-Vignette: 12,40 €

10-Tages-Vignette: 4,90 €

1-Tages-Vignette: 3,70 €

Vignetten kann man weiterhin an den üblichen Stellen kaufen. Auch der Kauf einer digitalen Vignette ist möglich. Die österreichische Betreibergesellschaft der Autobahnen weist auf ihrer Seite allerdings darauf hin, dass „2-Monats- und Jahres-Vignetten aufgrund des Konsumentenschutzes auch weiterhin frühestens ab dem 18. Tag nach dem Online-Kauf gültig [sind]“.

Vor allem jetzt in der Wintersaison, wenn viele Allgäuer über die Grenze nach Österreich zum Skifahren reisen, treffen die neuen Vignetten-Preise viele Menschen aus der Region.

Viele Änderungen für österreichische Autofahrer

Viele Änderungen hält das Jahr 2025 vor allem für österreichische Autofahrer bereit. So steigt etwa die Steuerbelastung für die Privatnutzung von Firmenfahrzeugen. Die motorbezogene Versicherungssteuer erhöht sich um rund 35 Euro jährlich. Auch die Normverbrauchsabgabe (NoVA) steigt für viele Neuwagen ab diesem Jahr. Zudem erhöht sich auch das amtliche Kilometergeld. Ab 1. Januar 2025 gilt hier ein einheitlicher Satz von 50 Cent pro Kilometer für Autos, Motorräder und Fahrräder. Der Betrag für Mitfahrende steigt auf 15 Cent.

Zugfahren in Österreich: Auch das Klimaticket wird teurer

Auch wer aufs Auto verzichtet und Zug fährt, muss in Österreich heuer tiefer in die Tasche greifen: Das Klimaticket, mit dem Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr ein Jahr in Österreich alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können, kostet seit diesem Jahr 1179,30 € - also 84 Euro mehr.