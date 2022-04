Österreichs Bevölkerung übersteigt 9 Millionen wegen Ukraine-Krieg

Die Einwohnerzahl in Österreich ist erstmals über die Marke von 9 Millionen geklettert.

27.04.2022 | Stand: 06:06 Uhr

Die Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine spielte dabei eine entscheidende Rolle, wie die staatliche Statistik Austria am Dienstag berichtete. Anfang April lebten laut der offiziellen Statistik 9,03 Millionen Menschen in Österreich. Die Bevölkerung stieg im ersten Quartal um rund 48 000 Menschen an. Mehr als 40 000 davon kamen aus der Ukraine.

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar sind laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR fast 5,3 Millionen Menschen ins Ausland geflohen. Nur ein kleiner Teil davon hat Österreich erreicht. In Polen sind 2,9 Millionen Flüchtlinge registriert worden. In anderen Nachbarländern der Ukraine sind jeweils Hunderttausende angekommen.

