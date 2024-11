Naturidyll: Der zweitgrößte See Tirols liegt in der Nähe des Allgäus

Das Allgäu ist bekannt für seine Berge und seine traumhaften Seen. Der Forggensse bei Schloss Neuschwanstein zählt zu den größten Seen in Bayern, am Großen Alpsee in Immenstadt findet der Allgäu Triathlon statt, der Alpsee bei Schwangau gehört zu den saubersten Seen in Bayern und der Hopfensee wird gar als "Riviera des Allgäus" bezeichnet. Wem diese Seen nicht ausreichen sollten, der findet gleich in der Nachbarschaft einen weiteres beeindruckendes Gewässer: Das Naturidyll Plansee in der Naturparkregion Reutte ist der zweitgrößte See des österreichischen Bundeslandes Tirol. Wir beantworten wichtige Fragen rund um den Plansee:

Steckbrief Plansee - der zweitgrößte See in Tirol:

Lage: Gemeinde Heiterwang, Reutte und Breitenwang

Länge: knapp 6 Kilometer (etils werden auch 5 km gennant)

Fläche: 2,87 Quadratkilometer

Tiefste Stelle: 76,5 Meter

Mittlere Tiefe: 43 Meter

Sauberkeit: Güteklasse I

Besonderheiten: Der Plansee ist mit einem 300 m langen Kanal mit dem ursprünglich etwa 68 Zentimeter höher gelegenen Heiterwanger See verbunden. Es verkehren im Sommer Schiffe.

Ist der Plansee künstlich?

Weil der Name nach Planung klingt, fragen sich viele: Ist der Plansee künstlich? Antwort: Nein. Der Plansee ist ein natürlicher See. Künstlich angelegt ist einzig ein Kanal (300 m lang), der den Plansee mit dem Heiterwanger See verbindet. Zur Geschichte: Plansee und Heiterwanger See sind vermutlich Reste eines riesigen eiszeitlichen Schmelzwasser-Stausees. Heute wird der See zusammen mit dem Heiterwanger See von den Elektrizitätswerken Reutte als Speicher genutzt.

Schwimmen im Plansee ist möglich

Kann man im Plansee Schwimmen? Ja. Das Wasser ist im Sommer mit 17 bis 21 Grad schön frisch. Größtenteils ist der See für Schwimmer frei zugänglich, teilt die Stadt Reutte mit. Der Plansee lockt viele Wassersportler an. Sie segeln, surfen oder paddeln mit dem SUP-Board und genießen dazu den Blick in die Berge. Auch Taucher sind am Plansee häufig anzutreffen. Tauchen ist am Plansee nämlich erlaubt.

Kann man um den Plansee wandern?

Die Wanderung rund um den Plansee ist laut outdooracktive etwa 14 Kilometer lang. Sie beginnt beim Campingplatz Seespitz und verläuft zuerst am Nordufer und dann am Südufer. Dauer: 4 bis 5 Stunden.

Ist der Plansee schön? Ja, auf jeden Fall:

Der Plansee ist ein beliebtes Ausflugsziel. Und das aus gutem Grund: "Eingebettet zwischen den bewaldeten Bergrücken von Zwiesel und Spießberg liegt der See wie ein Fjord in der Landschaft", beschreibt GEO beispielsweise die wunderbare Lage.

Woher kommt der Name Plansee?

Mit dem heutigen Begriff planen hat dies wohl nichts zu tun. Statt dessen dürfte sich der Name Plansee vom lateinischen Wort planus ableiten. Es bedeutet "eben, flach" - genau wie die Wasserfläche des Plansees.

Im Plansee tummel sich zahlreiche Fischarten. Dazu zählen Äsche, Bachforelle, Elritze, Flussbarsch, Gründling, Karpfen, Koppe, Regenbogenforelle, Renke, Rotauge, Schleie, Seeforelle und Seesaibling. Entlang des Plansees zieht sich die Planseestraße, eine Tiroler Landesstraße. Sie ist etwa 18,75 Kilometer lang und führt von Reutte entlang des Plansees zur bayrischen Grenze beim Ammerwald.

Übrigens: Größer als der Plansee ist in Tirol lediglich der Achensee mit einer Fläche von 6,8 Quadratkilometern.