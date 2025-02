Schleuser kracht mit Wagen gegen Polizeiauto - Sieben Menschen fliehen

Am Montag hat eine Polizeistreife in der österreichischen Gemeinde Lienz in Osttirol einen Mann erwischt, der sechs Menschen über die Grenze nach Italien fahren wollte und dabei äußerst rücksichtslos vorging. Laut Polizeibericht fiel den Beamtinnen und Beamten aus Lienz das heruntergekommene Auto des 22-jährigen Fahrers auf. Sie wollten es anhalten, doch der Mann fuhr weiter.

Verfolgungsjagd in Lienz in Osttirol

Die Polizistinnen und Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Der 22-jährige Moldawier erhöhte die Geschwindigkeit und fuhr in Richtung Lienz. Obwohl er rücksichtslos und gefährlich unterwegs war, gelang es der Polizeistreife, sein Auto zu überholen.

Als der junge Mann sein Auto anhalten wollte, prallte er in den Streifenwagen. Alle sechs Beifahrer und der Fahrer selbst sprangen aus dem Auto und flohen in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei erwischte den 22-jährigen Fahrer und vier der sechs Beifahrer in der Nähe des Unfallortes.

Schlepper wollte Beifahrer über die Landesgrenze bringen

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den sechs Mitfahrern um Menschen aus Drittstaaten handelt. Der 22-jährige Moldawier wollte sie über die Grenze nach Italien bringen. Aktuell sucht die Polizei Lienz nach den zwei Beifahrern, die entkommen sind.

Der Fahrer sitzt jetzt in der JA-Innsbruck. Die Beamtinnen und Beamten erstatteten gleich mehrere Anzeigen.

