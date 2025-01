Preis-Alarm: In Teilen Tirols kostet der Skipass bis zu 79 Euro pro Tag

Steigende Personalkosten und die Inflation sind Haupttreiber für den Preisanstieg in den Skigebieten Österreichs. Wie der ORF feststellte, stiegen die Preise für Liftkarten in Tirol teilweise um fast 40 Prozent.

Gerade für Familien wird so ein Ausflug auf den Skipisten außerhalb des Allgäus, wie in Tirol ein teures Unterfangen. Aber wo sind die Preise für das Skifahren mit bis zu 79 Euro am Tag am teuersten?

Übrigens: Das weltbeste Skigebiet liegt ebenfalls in Tirol und setzte sich dabei gegen 500 andere Gebiete durch.

Ski-Wucher? So teuer ist Skifahren

Die Preise für das Skifahren sind stark angestiegen. Laut ADAC haben die Skipass-Preise in allen Skigebieten im Schnitt um 5,6 Prozent angezogen. Dafür verglich der ADAC 25 Skigebiete in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz.

Die Aufregung in den Boulevardmedien ist groß. Die österreichische Kronenzeitung fragt sich: „Abzocke am Skilift: Skipasspreise außer Kontrolle?“ Und die deutsche Bild-Zeitung spricht von „Wut über Abzocke am Lift in Österreich“.

Und das liegt an zwei besonders teuren Skigebieten. In Sölden im Tiroler Ötztal in Österreich kostet der Tages-Skipass für Erwachsene 79 Euro, für Jugendliche 63,50 Euro. Das Ticket für einen Tagespass in St. Anton am Arlberg in Tirol kostet 78 Euro.

Das Skifahren ist also gerade in Tirol mit fast 80 Euro für einen Tagespass sehr teuer. Es lohnt sich also genau zu vergleichen und zu überlegen, wohin man in den Skiurlaub fährt.

Übrigens: Günstiger geht immer. Auch in Österreich, auch in Tirol. Im Skigebiet St. Johann etwa.