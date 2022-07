Rheinland-Pfalz zahlt Bergrettung von Schülergruppe am Heuberggrat

Das Land Rheinland-Pfalz zahlt für die Rettung von 99 Schülerinnen und Schülern am Heuberggrat im Kleinwalsertal. Die kommt ihnen teuer zu stehen.

05.07.2022 | Stand: 14:22 Uhr

Das Land Rheinland-Pfalz übernimmt die Kosten für die Rettung der großen Schülergruppe aus der Pfalz im österreichischen Kleinwalsertal. Die Rechnug belaufe sich auf exakt 13.291,57 Euro und sei mittlerweile an der Schule eingetroffen, teilte das Bildungsministerium auf Anfrage mit. "Das Bildungsministerium wird die Rechnung prüfen und - sofern die Rechnung keine grundsätzlichen Zweifel aufwirft - diese selbstverständlich auch bezahlen", sagte ein Sprecher.

Rettung der Schülergruppe am Heuberggrat kostet über 13.000 Euro

Die 99 Schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren sowie 8 Begleitpersonen eines Gymnasiums in Maxdorf im Rhein-Pfalz-Kreis waren am 7. Juni bei einer Wanderung in den österreichischen Alpen in Bergnot geraten. Sie hingen auf einem schmalen und nach Regenfällen rutschigen Grat fest. Etwa 70 Mitglieder der Gruppe wurden von Hubschraubern mit Seilen geborgen, die anderen stiegen von Bergrettern begleitet ab. Zwei Schüler verletzten sich leicht.

Bei der Tour am Heuberggrat im Walsertal sei die Gruppe aus Rheinland-Pfalz größtenteils schlecht ausgerüstet gewesen, teilweise mit Sneakers und Turnschuhen, manche ohne Jacke oder nur mit einem T-Shirt, berichtete ein Polizeisprecher damals.

Bilderstrecke

Nach der Rettungsaktion auf Spurensuche am Heuberggrat

1 von 8 Hier hätten die 99 Schüler hoch müssen: Diesen Aufschwung erreichte die Gruppe nicht. Bild: Mark Bihler Hier hätten die 99 Schüler hoch müssen: Diesen Aufschwung erreichte die Gruppe nicht. Bild: Mark Bihler 2 von 8 Der Weg bis zum Platz, von dem die Schüler per Hubschrauber gerettet wurden, ist von der Gruppe und den Bergrettern ausgetreten. Bild: Mark Bihler Der Weg bis zum Platz, von dem die Schüler per Hubschrauber gerettet wurden, ist von der Gruppe und den Bergrettern ausgetreten. Bild: Mark Bihler 3 von 8 Niedergetretenes Gras vor einem steilen Aufschwung: Von hier aus wurde ein Großteil der Schüler offenbar mit dem Hubschrauber gerettet. Bild: Mark Bihler Niedergetretenes Gras vor einem steilen Aufschwung: Von hier aus wurde ein Großteil der Schüler offenbar mit dem Hubschrauber gerettet. Bild: Mark Bihler 4 von 8 Das Foto lässt die Steilheit es kaum erahnen: Hinter dem niedergetretenen Grasfläche geht es auf matschigem Grund bergauf. Die Schüler konnten hier offenbar nicht weiter. Bild: Mark Bihler Das Foto lässt die Steilheit es kaum erahnen: Hinter dem niedergetretenen Grasfläche geht es auf matschigem Grund bergauf. Die Schüler konnten hier offenbar nicht weiter. Bild: Mark Bihler 5 von 8 Immer wieder wird der Weg auf dem Heuberggrat recht schmal. Auch diese Passage erreichten die Schüler nicht mehr... Bild: Mark Bihler Immer wieder wird der Weg auf dem Heuberggrat recht schmal. Auch diese Passage erreichten die Schüler nicht mehr... Bild: Mark Bihler 6 von 8 .... wie auch dieses Schild, das den letzten und teils ausgesetzten Teil der Gratwanderung einläutet. Bild: Mark Bihler .... wie auch dieses Schild, das den letzten und teils ausgesetzten Teil der Gratwanderung einläutet. Bild: Mark Bihler 7 von 8 Immer wieder gibt es weite Blicke. Weiter hinten geht der Weg über die engen Spitzen (Bildmitte). Bild: Mark Bihler Immer wieder gibt es weite Blicke. Weiter hinten geht der Weg über die engen Spitzen (Bildmitte). Bild: Mark Bihler 8 von 8 Fast am Ziel: Der Blick aufs Walmendinger Horn. Zurück geht es auf dem einfachen Weg, der hier schon teilweise einzusehen ist. Bild: Mark Bihler Fast am Ziel: Der Blick aufs Walmendinger Horn. Zurück geht es auf dem einfachen Weg, der hier schon teilweise einzusehen ist. Bild: Mark Bihler 1 von 8 Hier hätten die 99 Schüler hoch müssen: Diesen Aufschwung erreichte die Gruppe nicht. Bild: Mark Bihler Hier hätten die 99 Schüler hoch müssen: Diesen Aufschwung erreichte die Gruppe nicht. Bild: Mark Bihler

Die Lehrkräfte hatten der österreichischen Polizei zufolge den Wanderweg aufgrund von Informationen im Internet ausgesucht. Der Weg habe sich als weitaus riskanter als beschrieben entpuppt. Nach Beratung unter anderem mit Psychologen und dem Kontakt mit den Eltern wurde die Klassenfahrt nach der Rettungsaktion mit glücklichem Ausgang fortgesetzt.

Bundesland Rheinland-Pfalz wird Rechnung für Rettung übernehmen

Nach Angaben des Bildungsministeriums werden alle Fragen im Zusammenhang mit der Kostenübernahme geprüft, darunter auch mögliche Rückforderungen etwa an Lehrer. Dies sei aber nur dann denkbar, wenn den Verantwortlichen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden könne. "Dabei ist allerdings zu bedenken, dass die juristischen Anforderungen für einen solchen Nachweis sehr streng sind." Die Ermittlungen in Österreich seien aber noch nicht abgeschlossen. "Auf die Schülerinnen und Schüler werden auf keinen Fall Kosten zukommen", betonte der Ministeriumssprecher.

