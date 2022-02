19-jährige Rodlerin schanzt über Hügel, überschlagt und verletzt sich schwer

Eine 19-jährige Deutsche rodelt am Sonntagabend die Rodelbahn am Mittagskopf hinab. Sie verlässt auf einmal die Strecke und übersieht einen Hügel.

Bei einem Rodelunfall am Sonntagabend in Thiersee ( Tirol) ist eine 19-Jährige aus Deutschland schwer verletzt worden. Die junge Frau fuhr laut Polizei mit mehrere Studienkollegen von der Kalaalm über die beleuchtete Rodelbahn zum Gasthof Schneeberg am Mittagskopf. Sie verließ allerdings auf einmal die beleuchtete Strecke.

Junge Rodlerin aus Deutschland schießt über Hügel

Die 19-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei von der Strecke, um das letzte Stück zum Parkplatz über die Skipiste abzufahren, die jedoch nicht beleuchtet war. Die junge Deutsche übersah einen Hügel und verlor den Halt auf ihrem Rodel. Sie stürzte daraufhin und überschlug sich mehrfach.

19-Jährige verletzt sich schwer an Brustwirbel

Die junge Frau zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen im Bereich der Brustwirbel zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Krankenhaus nach Kufstein.

