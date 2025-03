Frau rutscht nach Skiunfall in Vorarlberg 250 Meter weit die Piste herunter

Am Mittwoch haben sich ein Skifahrer und eine Skifahrerin im Skigebiet Golm in Vorarlberg in Österreich bei Stürzen so schwer verletzt, dass sie mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus geflogen werden mussten. Wie die Polizei berichtet, kam es am Morgen auf einer roten Piste zu dem ersten Unfall. Dort waren zwei Skifahrer im selben Pistenabschnitt unterwegs und fuhren ineinander.

Rettungshubschrauber nach Skiunfall im Skigebiet Golm im Einsatz

Einer der beiden Skifahrer stürzte und war etwa zehn Minuten lang bewusstlos. Ein Notarzt, der zufällig vor Ort war, kümmerte sich gemeinsam mit der Pistenrettung sofort um den bewusstlosen Mann. Weil er sich schwer am Kopf verletzt hatte, musste er noch auf der Piste intubiert werden.

Anschließend flog ihn das Team eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus. Der zweite Skifahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß nur leicht. Er konnte weiterfahren.

Verletzte Skifahrerin rutscht 250 Meter weit eine rote Piste in Golm hinab

Kurz nach diesem Unfall kam es wenig später zu einem zweiten Zusammenstoß im Vorarlberger Skigebiet Golm. Ebenfalls auf einer roten Piste stießen eine Skifahrerin und Skifahrer zusammen. Der Skifahrer war talwärts unterwegs, als er über eine Geländekuppe fuhr.

Dann stießen er und eine andere Skifahrerin zusammen. Während der Mann unverletzt blieb, verletzte sich die Frau und rutschte 250 Meter weit die Piste hinab. Auch um sie kümmerten sich umgehend die Pistenrettung und ein Notarzt, der in der Nähe war.

Zwei Skifahrer kommen nach Unfällen in Vorarlberg ins Krankenhaus

Bei der verletzten Frau bestand der Verdacht auf einen Oberschenkelbruch. Deshalb wurde die Verletzte ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

