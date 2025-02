Niederländer stürzt beim Rodeln in Tirol von der Piste

Am Mittwoch ist ein Niederländer beim Nachtrodeln im Skigebiet Schlick 2000 im Stubaital in Tirol beim Nachtrodeln unglücklich gestürzt und nach einer Rettungsaktion in ein Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der 50-Jährige einen Rodel geliehen. Ein Zeuge beobachtete, wie der Niederländer bei der Talabfahrt bremsen wollte.

Niederländer verletzt sich beim Rodeln in Tirol schwer

Dabei verlor der Mann die Kontrolle über den Rodel. Er schaffte es nicht mehr, auf der Piste zu bleiben und stürzte kopfüber gegen eine Laterne. Bei dem Sturz verletzte sich der Niederländer schwer.

Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung musste er mit einer Gondel ins Tal gebracht werden. Dort versorgten Notärzte, Sanitäter und die Bergrettung den 50-Jährigen, bevor er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren wurde.

