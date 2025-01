Skifahrer kommt am Stubaier Gletscher ums Leben

Ein Skifahrer ist am Freitag in Tirol am Stubaier Gletscher ums Leben gekommen. Wie die Polizei des österreichischen Bundeslandes mitteilte, war der 23-Jährige gegen 12 Uhr mit seinem Bruder und einem Bekannten unterwegs. Mit diesen verließ er die gesicherte Piste.

Skifahrer stirbt auf der Piste

Wohl wegen eines Steinkontakts stürzte der 23-Jährige und prallte gegen einen aus dem Schnee herausragenden Felsen. Die Pistenrettung und die Besatzung des hinzugerufenen Polizeihubschraubers führten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Der 23-Jährige erlag jedoch noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Der Leichnam des verunglückten Skifahrers wurde vom Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal gebracht.