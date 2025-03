Stürze auf Skipisten: Skifahrerinnen bei Unfällen in Tiroler Skigebieten verletzt

In Tiroler Skigebieten mussten Rettungskräfte am Freitag zu mehreren Skiunfällen ausrücken. Unter anderem wurde eine junge Skifahrerin bei einem Sturz im Skigebiet Silvretta Arena schwer verletzt.

Schwerer Sturz im Skigebiet Silvretta-Arena endet mit schweren Verletzungen

Am Freitag, 28. Februar, ereignete sich gegen 13.35 Uhr ein schwerer Skiunfall im Tiroler Skigebiet Silvretta-Arena. Einer Meldung der Tiroler Polizei zufolge war eine 20-jährige Skifahrerin aus Tschechien auf der rot markierten Piste in Richtung Höllbodenbahn/Sassgalunbahn gefahren.

Im Bereich eines leichten Gegenhanges stürzte sie aus bisher unbekannter Ursache. Dabei wurde sie im Bereich der Wirbelsäule und der Lunge schwer verletzt. Die 20-Jährige wurde nach der Erstversorgung von der Crew eines Rettungshubschraubers ins BKH Zams geflogen. Die Polizei sucht mögliche Zeugen des Unfalls, sie sollen sich bei der Polizeiinspektion Kappl unter der Telefonnummer 059133 70 7143 melden.

Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma nach Sturz auf Tiroler Skipiste

Bereits am Freitagvormittag ist es im Skigebiet Silvretta-Arena zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Jugendliche verletzt wurde. Eine 16-jährige Skifahrerin aus den Niederlanden stürzte gegen 11:15 Uhr bei der Abfahrt auf einer rot markierten Piste. Anschließend geriet sie über den Pistenrand hinaus und blieb schwer verletzt liegen. Obwohl sie laut Polizei einen Helm getragen hatte, wurde die 16-Jährige mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Deutsche Skitourengeherin bei Sturz in Innerschmirn verletzt

Am Freitag, kurz nach 15 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall, dieses Mal in der Tiroler Gemeinde Innerschmirn. Eine 55-jährige, deutsche Skitourengeherin kam bei der Abfahrt von der Kleegrubenscharte selbstverschuldet zu Sturz und brach sich das rechte Sprunggelenk. Die Frau wurde ebenfalls per Hubschrauber geborgen und in das BKH Hall in Tirol geflogen. Die Deutsche war Mitglied einer Skitourengruppe, die von einem Bergführer geleitet wurde.

Rettungsaktion in Wildschönau

In letzter Zeit kam es in Tiroler Skigebieten immer wieder zu Unfällen oder alpinen Notlagen. Zwei Brüder mussten im Skigebiet Skijuwel in Wildschönau gerettet werden, nachdem sie sich auf dem Weg zur Mittelstation verlaufen hatten.