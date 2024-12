Deutsche Wintersportler bei Unfällen in Tiroler Skigebieten teils schwer verletzt

Unfall im Skigebiet „KitzSki“: Deutscher Skifahrer kollidiert mit Kind

Am Samstag wurde ein junger Mann aus Sachsen bei einem Unfall im Skigebiet „KitzSki“ in Kitzbühel verletzt. Laut Polizei prallte der 19-Jährige auf der Piste „Streiteck„ auf ein achtjähriges Mädchen aus Trier. Die Unfallursache ist noch unklar.

Der 19-Jährige wurde von einem Notarzt behandelt und anschließend per Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht. Das Mädchen erlitt laut Polizeiangaben leichte Verletzungen. Auch sie wurde in ein Krankenhaus geflogen.

15-Jährige Deutsche landet nach Sturz im Skigebiet Silvretta Arena in Bach

Eine 15-jährige deutsche Skifahrerin aus dem Landkreis Neunkirchen war am Sonntag gegen 10:20 Uhr auf der rot markierten Piste Nr. 7 im Skigebiet Silvretta Arena talwärts unterwegs. Sie war oberhalb der Oberen Velillalpe im Bereich des Bürkelkopfes unterwegs, als sich wegen eines Fahrfehlers ihre Skier überkreuzten.

Die Jugendliche stürzte anschließend über den linken Pistenrand hinaus in das Wasser des angrenzenden Velillbaches und blieb dort liegen. Die Skisportlerin hatte laut Angaben der Tiroler Polizei zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen. Sie wurde von der Pistenrettung geborgen und leicht unterkühlt mit einer Verletzung unbestimmten Grades im Bereich des rechten Oberschenkels per Skidoo zur Traumastation einer Privatklinik auf die Idalpe gebracht.

Skiunfall im Skigebiet Schlick: Frau nach Zusammenstoß verletzt

Eine 56-jährige Österreicherin fuhr am Sonntag gegen 16:00 Uhr mit Skiern auf der blau markierten Piste Nr. 1 im Skigebiet Schlick 2000 talwärts. Sie war auf dem flachen Teilstück im Bereich Schlicker-Alm/Froneben in Schussfahrt (Hocke) und geradeaus fahrend unterwegs und wollte kurz unterhalb der „Schlicker Alm“ an einer ebenfalls talwärts fahrenden 22-jährigen Skiläuferin rechts vorbeifahren.

Plötzlich querte die jüngere Skifahrerin der Tiroler Polizei zufolge mit einem Rechtsschwung die Fahrspur der 56-Jährigen. Die Österreicherin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte von hinten mit der Skiläuferin, einer in Leipzig wohnenden Chinesin. Beide kamen zu Sturz.

Die 56-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma in LKH Hall in Tirol geflogen, die Chinesin erlitt durch den Sturz eine Knieverletzung unbestimmten Grades.

Skifahrer prallen in gestürzte Skifahrerin im Skigebiet Patscherkofel

Der Polizei zufolge ist am Sonntag gegen 15:15 Uhr eine 24-Jährige aus Innsbruck bei der Abfahrt auf der rot markierten Piste Nr. 6 (Familienabfahrt) im Skigebiet Patscherkofel unmittelbar nach einer Geländekante mit ihren Skiern gestürzt.

Mindestens zwei nachkommende Skifahrer im Alter zwischen 10 bis 12 Jahren nutzten diese unübersichtliche Geländekuppe als „Sprungschanze“ und kollidierten dabei mit der Gestürzten. Die 24-Jährige erlitt dabei eine Fraktur im Bereich des linken Unterarms und der Finger.

Die Jungen blieben vorerst an der Unfallstelle und erkundigten sich bei der Verunfallten, fuhren aufgrund sprachlicher Barrieren jedoch weiter, ohne ihre Personaldaten zu hinterlassen. Die Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mittels Akja - einem wannenförmigen Schlitten abtransportiert und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Die am Unfall beteiligten Skifahrer werden von der Polizei gebeten, sich bei der Polizei Hall in Tirol unter der Telefonnummer 059133 / 7110 zu melden.

Schwerer Unfall im Skigebiet Söll: Skifahrerin nach Kollision bewusstlos

Um 10:08 Uhr ereignete sich am Sonntag im Skigebiet Söll (Skiwelt Wilder Kaiser / Brixental) ein weiterer Skiunfall. Dieses Mal fuhr war ein 23-jähriger Skifahrer aus Oberbayern mit einer Skifahrerin kollidiert.

Der junge Mann war der Tiroler Polizei zufolge am rechten Rand der rot markierten Piste Nr. 51 talwärts unterwegs und kollidierte mit einer 51 Jahre alten Österreicherin, die sich zu diesem Zeitpunkt mit Skiern unterhalb einer unübersichtlichen Geländekuppe und quer zum Hang aufhielt. Beide stürzten durch die Kollision. Während sich der 23-Jährige schon nach wenigen Metern wieder selbst aufrichten konnte, rutschte die 51-Jährige auf der Piste völlig reglos ca. 100 Meter über den 25 Grad steilen Abhang und blieb in einem flachen Pistenabschnitt liegen.

Der Deutsche sowie weitere Skifahrer leisten Erste Hilfe und setzen die Rettungskette in Gang. Die Österreicherin wurde nach der Erstversorgung von der Crew eines Notarzthubschraubers mit Verdacht auf eine schwere Gehirnerschütterung und eine Schulterverletzung in das LKH Innsbruck geflogen. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

Münchner Skifahrerin nach Zusammenstoß in Axams schwer verletzt

Zwei deutsche Skifahrer, ein 50-jähriger Mann aus dem Kreis Viersen und eine 60-jährige Frau aus München, fuhren am Sonntag gegen 13:55 Uhr auf der rot markierten Piste Nr. 4 im Skigebiet Axamer Lizum talwärts. Im Bereich des Übergangs zur Piste 3 stießen die beiden zusammen.

Der 50-Jährige hatte laut Polizeiinformationen bei einem Rechtsschwung die Kontrolle über seine Skier verloren und war gegen die 60-Jährige geprallt, die etwas unterhalb von ihm einen Linksschwung fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und wurde dadurch schwer verletzt, während der 50-Jährige unverletzt blieb. Die 60-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit Verdacht auf Wirbelbrüche von der Crew des Notarzthubschraubers „Christopherus 1“ in die Klinik Innsbruck geflogen.

Skigebiet Hochzillertal: 16-Jähriger Skifahrer stürzt auf eisiger Piste

Am Sonntag fuhr gegen 15:50 Uhr ein 16 Jahre alter deutscher Skifahrer auf der schwarz markierten Piste Nr. 1 im Skigebiet Hochzillertal talwärts. Weil er trotz eisiger Pistenverhältnisse vermutlich zu schnell unterwegs war, verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Skier.

Der Jugendliche verfing sich mit den Skispitzen in den am Pistenrand angebrachten Fangzaun und stürzte, wobei er sich Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich seiner rechten Schulter zuzog. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde er per Notarzthubschrauber er in das BKH Schwaz geflogen.

Jugendliche nach Kollison in Obergurgl verletzt

Am Montag ist eine 17-jährige Deutsche aus dem Rems-Murr-Kreis gegen 10:40 Uhr bei der Abfahrt auf der blau markierten Piste Nr. 6 am Festkogel mit einem 16-Jährigen aus dem Vereinigten Königreich kollidiert. Der Engländer war ebenfalls mit seinen Skiern talwärts unterwegs.

Die 17-Jährige war zum Unfallzeitpunkt im Gegensatz zum anderen Skifahrer mit langgezogenen Schwüngen unterwegs. Beide kamen durch den Zusammenprall zu Sturz. Die 17-Jährige erlitt der Tiroler Polizei zufolge Verletzungen unbestimmten Grades im Kopf-, Rücken- und Hüftbereich und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus in Zams gebracht. Der 16-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades im Gesichts- und Kopfbereich zu und wurde per Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

