Skifahrerin bei Unfall im Skigebiet Sölden verletzt

Im Skigebiet Sölden in Tirol ist eine Skifahrerin am Freitag gegen 10.30 Uhr auf der blauen Piste Giggijoch mit einem unbekannten Skifahrer zusammengestoßen. Laut Polizei verletzte sich die Skifahrerin dabei am Bein. Der unbekannte Skifahrer fuhr weiter und wird nun gesucht.

Skifahrer stoßen auf der Piste in Sölden zusammen

Demnach verlor die Skifahrerin auf der Piste kurzzeitig die Kontrolle und prallte mit dem von links kommenden Skifahrer zusammen. Dabei stürzte die Frau. Der Skifahrer hielt an und bot ihr seine Hilfe an, doch sie lehnte diese ab. Daraufhin fuhr der Unbekannte weiter.

Die Begleiter der verletzten Skifahrerin informierten die Pistenrettung über den Unfall. Die Retter brachten die Frau mit dem Rettungsdienst zu einem Arzt.

Skiunfall in Sölden: Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Der bislang unbekannte Skifahrer wird wie folgt beschrieben:

Er war etwa 1,80 Meter groß.

Er trug einen gelb-schwarzen Skianzug.

Er hatte einen englischen Akzent.

Er hatte einen blonden Bart.

Hinweise nimmt die Polizei Sölden unter der Telefonnummer +43 (0) 59133 7108 entgegen.

Auch im Allgäu startet am Wochenende die Skisaison. Hier können Sie bereits Skifahren und Snowboarden.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.