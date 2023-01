Skifahrer stürzt fünf Meter tief in Bachbett ab und bleibt regungslos liegen

Ein Skifahrer ist bei einem Unfall nahe der Trittalpbahn-Talstation in Zürs (Vorarlberg) schwer verletzt worden. Der 55-Jährige durchbrach einen Zaun.

31.01.2023 | Stand: 11:34 Uhr

Schwerer Skiunfall am Montagnachmittag in Zürs ( Vorarlberg): Ein 55-Jähriger hat den Begrenzungszaun an einer Skipiste durchbrochen und ist etwa fünf Meter in ein offenes Bachbett abgestürzt. Der Skifahrer war laut Polizei auf der Piste Schüttboden-Zürs in Richtung Trittalpbahn-Talstation unterwegs. Kurz bevor er die Talstation auf Höhe einer Skibrücke erreichte, verlor der Mann die Kontrolle über seine Skier.

Der 55-Jährige geriet daraufhin nach rechts über den Pistenrand und durchstieß einen Begrenzungszaun, der beidseitig an der Brücke angebracht ist. Der Skifahrer stürzte im freien Fall etwa fünf Meter hinab in das offene Bachbett des Pazüelbachs ab. Dort blieb der Mann auf dem Rücken regungslos im Wasser liegen.

Skifahrer stürzt ab - Schwester ruft Hilfe

Seine Schwester verständigte sofort Hilfe. Die Pistenrettung und die Besatzung eines Notarzthubschraubers barg den 55-Jährigen und versorgte ihn. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in das Landeskrankenhaus nach Feldkirch.

