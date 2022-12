Bergwacht rettet am Füssener Jöchle drei Frauen in der Dunkelheit

Sie waren am Füssener Jöchle im Tannheimer Tal wandern und verirrten sich. Dann stürzten zwei Frauen ab. Gegen 23 Uhr alarmierte eine 12-Jährige die Bergwacht.

29.12.2022 | Stand: 11:58 Uhr

Drei Frauen aus Deutschland (76, 49 und 12 Jahre alt) waren gestern am Mittwochvormittag in Grän im Tannheimer Tal zu einer leichten Wanderung in Richtung Füssener Jöchle aufgebrochen.

Laut Tiroler Landespolizei waren sie mit Winterjacken und leichten Wanderschuhen ausgerüstet. Auf dem Rückweg zum Parkplatz verirrten sich die drei - kurz darauf setzte die Dunkelheit ein. Beim Versuch, im unwegsamen Gelände abzusteigen, rutsche die 76-Jährige aus und stürzte etwa 15 Meter über eine Felskante in die Tiefe. Dort blieb sie verletzt liegen.

Als die 49-jährige Frau zu der Verletzten absteigen wollte, rutsche auch sie aus und blieb nach dem Absturz einige Meter oberhalb der anderen Frau liegen.

Absturz nach Wanderung am Füssener Jöchle: 12-Jährige alarmiert Retter

Die 12-Jährige alarmierte gegen 23 Uhr mit dem Handy die Retter. Nach dem Notruf startete am Füssener Jöchle sofort ein großer Rettungseinsatz in der Dunkelheit.

Wie die Polizei mitteilt, konnte die Bergrettung Nesselwängle/Grän in der Nacht schließlich alle drei Frauen bergen. Die 76-Jährige und die 49-Jährige erlitten laut Polizei Verletzungen "unbestimmten Grades". Die 12-Jährige war stark unterkühlt.

Alle drei wurden ins Krankenhaus nach Reutte/ Tirol gebracht.

Nächtlicher Einsatz von Berwacht und Rettungskräften am Füssener Jöchle

Im Einsatz waren

sieben Personen der Bergrettung Nesselwängle/Grän

die Rettung Tannheim

ein Notarzt

Polizeikräfte

Im Tannheimer Tal in Tirol hatte sich zuletzt im August 2022 ein tragisches Bergunglück nahe des Jubiläuswegs bei der Landsberger Hütte ereignet: Eine Wanderin aus Weißenhorn bei Neu-Ulm war abgestürzt und kam dabei ums Leben.

