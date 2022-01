Langläufer tickt aus und bohrt Stock in Oberschenkel von Neujahrschreier (13) - Allgäuer wird gesucht

Nach einer Attacke gegen einen 13-Jährigen, der mit Neujahrsschreiern unterwegs war, sucht die Polizei einen rabiaten Langläufer - offenbar ein Allgäuer.

01.01.2022 | Stand: 14:44 Uhr

Zu dem Vorfall kam es am Silvestertag gegen 14.10 Uhr am Rand der Langlaufloipe nahe Grän. Ein 13-jähriger Österreicher spazierte gemeinsam mit seinen vier jugendlichen Freunden am Loipenrand von Grän kommend in Richtung Haldensee. Die Jugendlichen waren als Neujahrsschreier unterwegs und nahmen schließlich eine Abkürzung über die Loipe.

Langläufer attackiert 13-Jährigen bei Grän: Jugendlicher mit Stock traktiert

Einem entgegenkommenden Langläufer dürften die Gruppe auf der Loipe gestört haben - er lief auf die letzen beiden Jugendlichen in der Reihe zu und touchierte dabei einen von ihnen leicht. Der 13-Jährige wollte den Langläufer zur Rede stellen. Der Mann blieb prompt stehen, wendete auf seinen Skiern und ging auf den 13-Jährigen los. Er schlug ihn mit seinem Langlaufstock auf den rechten Unterarm. Danach bohrte sich die Spitze des Stockes durch die Hose in den Oberschenkel des Jugendlichen.

Nach einem kurzen Wortwechsel lief der Mann in Richtung Grän weiter. Der 13-Jährige erlitt bei dem Angriff eine offene blutende Wunde am linken Oberschenkel.

Attacke auf Loipe bei Grän: Polizei sucht diesen Mann - ist er aus dem Allgäu?

Die Polizei sucht jetzt nach dem Angreifer und hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht. Der Gesuchte ist etwa 60 Jahre alt, hat eine schmale Gesichtsform mit Stoppelbart und sprach Allgäuer Dialekt. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einer leuchtend roten Jacke sowie einer weiße Mütze mit Schweden-Flagge,. Der Mann trug eine Sonnenbrille.

Um Hinweise an die Polizeiinspektion Grän (Tel.: 059133-7153).

Lesen Sie auch

Winter im Allgäu Tannheimer Tal: Das bietet das Hochtal für Skifahrer, Langläufer und Tourengänger

Lesen Sie auch: Handgreiflich wurde der Vater eines Mädchens auf der Skipiste des Neunerköpfles im Tannheimer Tal. Zuvor war ein junger Skifahrer mit der 9-Jährigen kollidiert.

Und: Egal ob Skifahren, Schwimmen oder Laufen gehen: Bewegung ist wichtig, um fit und gesund zu bleiben. Auch in der kalten Jahreszeit. Worauf man dabei achten muss.

Obwohl zu Österreich gehörend zählt das Tannheimer Tal fast zu den Allgäuer Skigebieten. Knapp hinter der Grenze gibt es zahlreiche Bergbahnen und Lifte.