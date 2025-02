Tirol: Rodler rast gegen Laterne und verletzt sich schwer – Augenzeuge klärt über Unfallhergang auf

In Tirol hat sich ein dramatisches Unglück auf einer Rodelpiste ereignet. Ein 50 Jahre alter Niederländer hatte sich zu einem abendlichen Rodelausflug begeben und war eine beleuchtete Piste im Skigebiet Schlick2000, das sich in der Gemeinde Telfes im Stubaital befindet, heruntergefahren. Bei dieser werden einmal in der Woche die Flutlichter angeschaltet, um das abendliche und nächtliche Rodeln zu ermöglichen. Für den Mann endete die Tour in einem Unfall.

Tirol: 50 Jahre alter Rodler verliert die Kontrolle – und kracht gegen Laterne

Nach Angaben der Polizei Tirol hatte sich der 50-Jährige einen Rodel geliehen und mit diesem die Kontrolle verloren. „Nach Angaben eines Zeugen versuchte dieser circa 200 Fahrmeter unterhalb der Mittelstation der Kreuzjochbahn auf einer Seehöhe von circa 1300 Meter die Rodel zu bremsen, verlor dabei die Kontrolle, kam über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte kopfüber gegen den Sockel einer Laterne“, heißt es in dem Bericht der Landespolizeidirektion Tirol.

Der niederländische Staatsbürger zog sich bei seinem Unfall schwere Verletzungen zu. Die Erstversorgung übernahm in der Folge die Pistenrettung, die schnell an den Unglücksort geeilt war. Sie brachte den Verletzten mit einer Gondel zurück ins Tal. „Dort wurde er vom Notarztteam sowie Sanitätern des RTW und der alarmierten Bergrettung weiter versorgt und in die Klinik Innsbruck verbracht“, erklärt die Polizei.

Übrigens: Es gibt mehrere Pisten, auf denen Nacht-Skifahren möglich ist. Sie sollten dabei aber noch vorsichtiger sein als ohnehin auf der Piste.

Österreich: Deutscher Tourist verunglückte beim Rodeln

In Österreich ereigneten sich in den vergangenen Monaten mehrere Rodelunfälle. Zuletzt nahm ein Ausflug auf die Piste für einen Deutschen ein tragisches Ende. Der Tourist aus Baden-Württemberg hatte in Schladming laut ntv alkoholisiert die Kontrolle über einen Schlitten verloren, nachdem sich die Gruppe auf einer Skihütte amüsiert hatte. Beim Zusammenprall mit der Pistenbegrenzung zog er sich schwere Verletzungen zu, zwei Wochen später erlag er diesen.