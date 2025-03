Kletteraktion geht schief: Urlauberin in Tirol nach Sturz von Balkon verletzt

Der Unfall in Westendorf in Tirol ereignete sich gestern am Donnerstagabend (13.3.2025). Laut Angaben der Tiroler Polizei wollte eine stark betrunkene Urlauberin aus den Niederlanden von ihrem Balkon im ersten Stock auf die darunterliegende Terrasse klettern. Dazu hing sich die 26-Jährige an der Außenseite des Balkons mit beiden Händen am Balkongeländer fest.

Unfall Westendorf: Urlauberin nach gewagter Kletteraktion verletzt

Die Frau befand sie sich noch etwa einen Meter mit ihren Beinen oberhalb der Terrasse, als sie diesen Meter auf die Terrasse sprang. Bei der Landung verletzte sie sich unbestimmten Grades. Der Rettungsdienst brachte die Niederländerin nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol.

Unfall in Kühtai: Deutscher nach Unfall mit Rutsche schwer verletzt

Das ist diesem Monat nicht der erste Unfall in Tirol, bei dem sich ein Tourist verletzt hat. Am 4. März hatte sich in Kühtai ein Deutscher in der Nähe einer Skihütte verletzt, als er mit dem Kopf voran eine Rutsche hinuntergerutscht war.

Dabei schlug er mit dem Kopf auf, er wurde mit Verdacht auf eine Querschnittlähmung ins Krankenhaus gebracht. Nun gibt es neue Informationen zu seinem Gesundheitszustand.