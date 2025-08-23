Tödlicher Unfall bei Elmen: Motorradfahrer stürzt im Lechtal und prallt gegen Auto

Auf der Lechtalstraße im benachbarten Tirol hat sich am Freitag ein tödlicher Motorradunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 52-jähriger Biker aus Deutschland in einer Gruppe mit seiner Maschine am Nachmittag gegen 15.40 Uhr aus Richtung Stanzach kommend in Richtung Steeg unterwegs. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer zu Sturz, schlitterte auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen ein entgegenkommendes Auto.

Unfall bei Elmen im Lechtal: Motorradfahrer stirbt noch vor Ort

Durch die Kollision erlitt der Biker schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Ein weiterer Motorradfahrer der Gruppe, ein 46-jähriger Deutscher, bremste nach dem Unfall stark ab und kam ebenfalls zu Sturz. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Ein Motorrad rutschte bei dem Unfall in den Lech. Das zweite Motorrad blieb kurz davor liegen. Die Motorräder und das beteiligte Auto wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.

Crash auf der Lechtalstraße: Verletzter Biker mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Die Crew eines Rettungshubschraubers flog den verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus nach Reutte. Über die Höhe des Schadens an den drei Unfallfahrzeugen gibt es noch keine Angaben. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich vor Ort um die am Unfall unbeteiligten Biker der Gruppe. Zudem waren die Besatzungen zweiter Rettungshubschrauber, die Feuerwehren aus Häselgehr, Elmen und Stanzach sowie die Wasserrettung Reutte und Polizeikräfte im Einsatz.

Die Lechtalstraße ist bei Motorradfahrern sehr beliebt. Sie verläuft auf einer Länge von knapp 77 Kilometern von der Alpe Rauz in Vorarlberg über den Flexenpass, Zürs, Lech, Warth weiter über das Tiroler Lechtal zur Umfahrung von Reutte. Seit dem Jahr 2021 besteht vom 15. April bis zum 31. Oktober ein Fahrverbot für besonders laute Motorräder über 95 Dezibel zwischen Steeg und Weißenbach. Von der Lechtalstraße gehen Seitentäler ab, beispielsweise ins Namloser Tal oder auf das Hahntenjoch. Auch auf diesen Strecken sind besonders an Wochenenden viele Motorradfahrer unterwegs - in der Vergangenheit kam es dort wiederholt zu schweren Unfällen.

