Tödlicher Unfall: Deutstcher E-Biker stirbt nach Sturz in Ried

Ein E-Biker aus Deutschland ist bei einem Sturz in Ried im Oberinntal ums Leben gekommen.

21.08.2022 | Stand: 07:04 Uhr

Am Samstag (20. August 2022) gegen 13:30 Uhr fuhr ein 70-jähriger Deutscher in Ried im Oberinntal mit einem E-Bike auf einem Gemeindeweg im Bereich der „Gstalser Brücke“ in Richtung Pfunds.

Dabei geriet der Mann laut Polizei mit dem Hinterrad über den Rand des Weges, stürzte in der Folge rücklings über eine Böschung und kam an deren Ende zu liegen.

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Leiche wurde von der Feuerwehr Ried im Oberinntal geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet und das E-Bike sichergestellt.

