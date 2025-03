Maskierter Räuber überfällt Casino in Bregenz

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein zunächst unbekannter Mann das Casino in Bregenz in Österreich ausgeraubt. Wie die Polizei berichtet, betrat der maskierte Täter am Sonntagabend die Spielbank und ging direkt zur Kasse. Dort täuschte er vor, eine Waffe bei sich zu tragen, und zwang einen Angestellten, ihm Bargeld zu geben.

Unbekannter Täter flüchtet nach Überfall auf eine Spielbank in Bregenz

Anschließend flüchtete der Mann. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm führte zum Erfolg, in der Nähe der Spielbank griffen die Polizeibeamtinnen und -beamten einen 25-jährigen Schweizer auf. Er hatte die vermeintliche Tatkleidung und Bargeld bei sich.

Die Einsatzkräfte verhafteten den Mann. Am Montag werden die Ermittlungen fortgeführt und die Spuren am Tatort gesichert. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch entscheidet, ob der Schweizer in ein Gefängnis.

Alle Polizeimeldungen aus Österreich lesen Sie immer hier.